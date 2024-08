Terapia genowa jest podawana raz na całe życie i teoretycznie ma wystarczyć powstrzymać te objawy.

Mówimy o zupełnie dwóch różnych kwestiach. Terapia genowa, mamy nadzieję, że wystarczy na całe życie, że podanie transgenu na wektorze wirusowym doprowadzi do tego, że przez całe życie pacjenta to białko, które jest nieprodukowane z powodu mutacji, będzie produkowane. Natomiast to nie powoduje tego, że pacjent zaprzestaje mieć tę mutację, bo jemu nie zmieniamy materiału genetycznego.

Możemy zatem powiedzieć, że jeśli idzie o SMA - jesteśmy krajem modelowym i w zasadzie nie ma pani już w tej chwili żadnych marzeń, jeśli idzie o diagnostykę, przesiew czy nowe leki.

Jeśli chodzi o diagnostykę i przesiew w SMA, nie mam marzeń, ten program funkcjonuje dziś świetnie. Jeśli chodzi o leki, mam nadzieję, że wszystkie trzy leki będą dostępne dla wszystkich grup pacjentów, czyli dla pacjentów z przesiewu i dla pacjentów z dwoma, trzema i czterema kopiami. Tak nie jest w tej chwili. Są pewne ograniczenia i wnioskujemy do Ministerstwa Zdrowia o to, żeby i terapia genowa była dostępna dla pacjentów z czterema kopiami, czyli jakby z taką łagodniejszą postacią choroby. Staramy się o to, żeby risdiplam był dostępny dla tej grupy pacjentów, bo to są pacjenci, którzy dzięki leczeniu najprawdopodobniej nigdy nie pokażą objawów choroby.

Czy obserwujecie państwo, jak zmienia się jakość życia polskich pacjentów w zależności od tego, z której terapii korzystacie?

Oczywiście, zależy to od rodzaju terapii. Dla rodziców i dla dziecka najważniejsze jest, żeby nie postępowały objawy choroby. Jeśli one nie postępują albo wręcz pacjent się poprawia, no to to jest już wystarczający sukces i wtedy jest możliwość jakby poradzenia sobie z pewnymi niedogodnościami. Myślę tutaj na przykład o tym, że trzeba podawać lek dokanałowo trzy razy w roku przez całe życie. Natomiast jeśli jest to terapia, którą podaje się raz w życiu, no to wiadomo, że ona jest najatrakcyjniejsza z punktu widzenia komfortu. No tak, ale nie może być podana wszystkim. To jednak nie jest jasne dla wielu rodziców, którzy prowadzą zbiórki na leczenie terapią genową, chociaż dziecko zgodnie z kryteriami programu lekowego ma już przeciwskazania do leczenia terapią genową ( aktualne kryterium - terapia genowa można być podana pacjentom zdiagnozowanym w programie badań przesiewowych, którzy nie ukończyli 6. miesiąca życia, których masa nie przekracza 13,5 kg, którzy mają 2. lub 3. kopie genu SMN2 i nie mają przeciwciał przeciwko wirusowi AAV9).

O co dokładnie chodzi?

W tej chwili znowu są prowadzone zbiórki, na przykład na leczenie terapią genową zbierają rodzice pięciolatki, co jest oczywistym przeciwwskazaniem do podania jej terapii. Powyżej określonego wieku i wagi terapii genowej się nie podaje. Ale rodzice, którzy słyszą, że w Dubaju jest lekarz, który podaje to leczenie będą zbierać. Ja się im gdzieś tak po ludzku pośrednio nie dziwię, ale jednak nie słuchają się ekspertów. A mówimy o jednej z najdroższych terapii świata. Transgen podaje się na wektorze wirusowym, ilośc leku zależna jest od masy dziecka, im więcej wirusa tym większe ryzyko poważnych zdarzeń niepożądanych dotyczące toksyczności wątroby, kardiotoksyczności i wielu innych.

Neurologia dziecięca to także wiele innych chorób przewlekłych. Gdzie według pani profesor są jeszcze niedostatki? Co chciałaby jeszcze pani zmienić, a czego już nie powinno się zmieniać?

W chorobach neurologicznych bardzo ważny jest dostęp do nowoczesnych terapii. Na przykład padaczki. Mamy dostęp do wielu terapii a najcięższe encefalopatie padaczkowe mogą być leczone w programach lekowych. Jeden lek akurat w encefalowaniach padaczkowych jest już zaakceptowany, drugi jest w ocenie. Bardzo ważne jest powstanie Planu Chorób Rzadkich, bo konieczna jest skoordynowana opieka w tych chorobach, odczuwalny jest brak finansowania badań genetycznych, brakuje dobrego przekierowywania pacjentów do specjalistycznych ośrodków, Powinny powstać ośrodki eksperckie – specjalizujące się w leczeniu chorób rzadkich, ale nie jeden ośrodek, tylko kilka, bo jesteśmy dużym krajem i pojedyncze jednostki sobie nie poradzą. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby pacjent, który ma chorobę rzadką, wiedział gdzie trafić i wiedział, że ta opieka nad nim jest szeroka, od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do lekarzy specjalistów i żeby ten dostęp do lekarzy był lepszy i szybszy. Ale to są bolączki całej służby zdrowia. Nas neurologów dziecięcych jest po prostu mało, a pacjentów z potrzebami jest relatywnie dużo. Dochodzi jeszcze kwestia kształcenia lekarzy neurologów dziecięcych. My musimy cały czas się uczyć tych nowych chorób, nowych terapii i musimy być otwarci na to, co się zmienia. Bo w przeciągu ostatnich 10 lat obraz neurologii dziecięcej zmienił się diametralnie. W padaczce dodatkowo trzeba zdecydowanie poprawić dostęp do chirurgii padaczkowej u dzieci i dorosłych. Na pewno bardzo ważny jest dostęp do diagnostyki przedoperacyjnej. Tutaj już jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, bo po prostu diagnostyka przedoperacyjna jest fatalnie wyceniona i ona się po prostu w żaden sposób szpitalom ani jednostkom, które chciałyby to prowadzić mówiąc kolokwialnie nie opłaca.