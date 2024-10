UODO chce zmian w certyfikowaniu podpisów elektronicznych. Ministerstwo Cyfryzacji nie widzi problemu

Prezes UODO we wrześniu zwrócił się do ministra cyfryzacji o zmianę przepisów ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej w sposób, który eliminowałyby ujawnianie numeru PESEL w certyfikacie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (organ ten nie ma inicjatywy legislacyjnej). Do urzędu wpływają bowiem sygnały o nieprawidłowościach, a zarówno unijne, jak i krajowe przepisy nie wskazują na obligatoryjne używanie numeru PESEL w treści certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

UODO zauważył też, że zgodnie z unijnym rozporządzeniem eIDAS kod identyfikacyjny certyfikatu powinien opierać się na numerze z rejestru publicznego, który jednoznacznie identyfikowałby osobę posługującą się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W opinii organu dostępne są inne identyfikatory niż numer PESEL, jak np. numer paszportu, numer dowodu osobistego lub numer identyfikacji podatkowej, które mogłyby być stosowane do uwierzytelniania osoby podpisującej dokument, a jednocześnie w mniejszym stopniu ingerowałyby w prawo do ochrony danych osobowych.

Certyfikowanie podpisów elektronicznych. Eksperci popierają postulaty UODO

Adwokat dr Paweł Litwiński z kancelarii Barta Litwiński wskazuje jednak, że w Polsce jedynym powszechnym takim rejestrem jest PESEL. Zaznacza przy tym, że czym innym jest opieranie się na tym numerze, a czym innym wprost wpisywanie go do kodu.

– Jeśli w certyfikacie dołączanym do podpisu kwalifikowanego, czyli poświadczeniu, że to rzeczywiście ja podpisałem, znajduje się numer PESEL, to każdy, kto ma ten dokument z moim podpisem, zna m.in. mój numer PESEL. I urząd od lat się temu sprzeciwia, bo unijne prawo tego nie wymaga. Osobiście bardzo wspieram i takie podejście urzędu, i postulat rezygnacji z zawierania numeru PESEL w certyfikacie. Po prostu zakres danych osobowych podawanych w kontekście konkretnej umowy powinien być dostosowany do specyfiki tej umowy, czego przy obecnym stanie prawnym zrobić się nie da – tłumaczy ekspert.