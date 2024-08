Firmy z sektora MŚP lekceważą zagrożenie ze strony hakerów

Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem UODO, z którym jako pierwsza zapoznała się „Rzeczpospolita”.

Prawie połowa ankietowanych firm deklaruje, że przekazuje dane osobowe pracowników do biur księgowo-rachunkowych. Z tej grupy znaczna większość (88 proc.) uważa, że są one tam należycie zabezpieczone, ale jednocześnie aż 45 proc. respondentów obawia się ich wykradzenia. Co ciekawe, wciąż 38 proc. MŚP przekazuje dane podmiotom zewnętrznym w formie papierowej. Oznacza to, że pozostali robią to w formie elektronicznej.

Jak wskazano w badaniu, znaczna część nie przestrzega przy tym podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa, w czym naraża się na wyciek. Tylko około jedna trzecia ankietowanych deklaruje, że wysyła dane w szyfrowanych mailach z załącznikiem zabezpieczonym hasłem. Przodują w tym średnie firmy (38 proc.). 22 proc. szyfruje maile, ale nie zabezpiecza dodatkowo załączników. To niedostateczna forma zabezpieczenia, gdyż wystarczy pomylić adres odbiorcy, by dane trafiły do osoby niepowołanej, która bez przeszkód może je otworzyć.

Hakerzy atakują małych i średnich przedsiebiorców? Nieszyfrowanie maili i danych w chmurze to gratka dla cyberprzestępców

Kolejne 14 proc. wysyła podmiotom zewnętrznym dane w nieszyfrowanych mailach i bez haseł wymaganych do otwarcia załącznika. Prym wiodą w tym firmy małe, a jeśli chodzi o branże to dominują przedsiębiorstwa zajmujące się handlem (25 proc.) i transportem (21 proc.). Co ciekawe, największa część z nich działa na rynku ponad 10 lat (31 proc.), a jedna piąta funkcjonuje w formie spółki.