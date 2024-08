Jak przypomina w komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych, w kwietniu 2020 r., w trakcie pandemii, ówczesny rząd próbował zorganizować wybory prezydenckie wyłącznie w drodze korespondencyjnej.

"Przygotowania do organizacji tych wyborów zaczęły się zanim umożliwiająca to ustawa weszła w życie. Na potrzeby oszacowania ilości kart do głosowania jakie należy dostarczyć do poszczególnych węzłów pocztowych, Ministerstwo Cyfryzacji przekazało Poczcie Polskiej dane osobowe wyborców z rejestru PESEL na płycie CD. Baza zawierała numery PESEL i adresy zamieszkania. Dane z bazy PESEL zostały wprowadzone do systemu informatycznego Poczty Polskiej i zniszczone dopiero wtedy, kiedy było jasne, że wybory wyłącznie w drodze korespondencyjnej nie zostaną przeprowadzone — czytamy.



Obywatele składali do Prezesa UODO skargi na naruszenie ich praw przez Pocztę Polską, Ministerstwo Cyfryzacji, a także na niektóre władze samorządowe. Jednak ówczesny prezes UODO odmawiał wszczęcia postępowania administracyjnego z uwagi na istniejące w obrocie prawnym, w czasie przekazywania danych osobowych z rejestru PESEL, rozstrzygnięcie Prezesa Rady Ministrów.

Skargi kasacyjne ws. wyborów kopertowych wycofane z NSA

Jak podano w komunikacie, z 232 skarg PUODO pozostawił bez rozpoznania 123 z uwagi na braki formalne, a w 105 sprawach wydał postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Trzynaście osób zaskarżyło te postanowienia PUODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten ośmiu z nich przyznał rację. Prezes UODO wniósł w 2021 i 2022 roku skargi kasacyjne od tych wyroków do NSA.

Teraz poinformowano, że Prezes UODO Mirosław Wróblewski wycofał te skargi kasacyjne. Decyzja ta wynika stąd, iż 13 marca 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Poczty Polskiej od wyroku WSA w Warszawie zapadłego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na czynność Ministra Cyfryzacji w przedmiocie udostępnienia Poczcie Polskiej danych osobowych z rejestru PESEL. - Wskutek powyższego orzeczenia NSA, wyrok WSA, w którym sąd ten stwierdził bezskuteczność czynności Ministra Cyfryzacji w przedmiocie udostępnienia Poczcie Polskiej danych osobowych z rejestru PESEL jako naruszającej przepisy prawa obowiązujące w momencie jej dokonania, stał się prawomocny — wyjaśniono.