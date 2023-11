Facebook i Instagram dostały zakaz spersonalizowanych reklam w Europie

„Po dokładnym rozważeniu EROD uznała za konieczne poinstruowanie IE SA [irlandzki organ nadzorczy - red.], aby nałożyła zakaz przetwarzania obejmujący cały EOG, skierowany do Meta IE. Już w grudniu 2022 r. w wiążących decyzjach EROD wyjaśniono, że umowa nie stanowi odpowiedniej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez Meta na potrzeby reklamy behawioralnej. Ponadto IE SA uznała, że ​​Meta nie wykazała stosowania się do nakazów nałożonych pod koniec ubiegłego roku. Najwyższy czas, aby Meta doprowadziła swoje przetwarzanie do zgodności i zaprzestała przetwarzania niezgodnego z prawem.” - powiedziała przewodnicząca EROD Anu Talus.