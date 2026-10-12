W ciągu roku liczba Ukraińców, którzy przebywają w Polsce ze statusem ochrony tymczasowej, zmalała o 150 tys. – z 1 mln 8 tys. do 859 tys. Oznacza to spadek o prawie 15 proc. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba ta zmniejszyła się o ponad 100 tys., bo jeszcze na koniec czerwca przebywało u nas 961 tys. Ukraińców ze statusem ochrony tymczasowej. Z kolei wobec września 2022 r., gdy w Polsce w tym mechanizmie zarejestrowanych było 1371 tys. Ukraińców, liczba ta spadła o ponad pół miliona, czyli o prawie 40 proc.

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Poniedziałkowe dane Eurostatu potwierdzają ogólny trend obserwowany w polskiej polityce imigracyjnej. W ciągu czterech lat liczba zezwoleń na pobyt powyżej trzech miesięcy wydanych przez Polskę spadła o 52 proc., podczas gdy dla całości UE wzrosła o 18 proc.

Łączna liczba Ukraińców przebywających w Polsce jest około dwukrotnie wyższa niż owe 859 tys. podawane w tej statystyce przez Eurostat. Pod koniec 2025 r. Główny Urząd Statystyczny w eksperymentalnym badaniu oszacował, że w Polsce przebywa – niezależnie od statutu – ok. 1,7 mln sąsiadów ze wschodu. Z kolei szacunki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z sierpnia 2026 r. wskazują na liczbę w granicach 1,8–1,9 mln osób.

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Najwięcej Ukraińców przebywa w Niemczech

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że pod koniec sierpnia (tego okresu dotyczą opublikowane w poniedziałek dane dla wszystkich krajów Wspólnoty) na terytorium Unii Europejskiej przebywało w ramach ochrony tymczasowej 4,43 mln osób z Ukrainy, najwięcej w Niemczech (1,29 mln), Polsce (939,4 tys.) oraz w Czechach (398,4 tys.). O ile w Polsce liczba tych osób od 2023 r. systematycznie spada, o tyle w całej Wspólnocie trend jest przeciwny. Pod koniec sierpnia 2025 r. zarejestrowanych było 4,25 mln Ukraińców, a pod koniec sierpnia 2024 r. – 4,16 mln.

Dokładnie 4 431 115 osób z Ukrainy w unijnych bazach to rekordowy wynik, jeśli chodzi o dane o uchodźcach ze wschodu na terenie UE. W ciągu miesiąca największy wzrost odnotowały Niemcy, Rumunia i Czechy, a największy spadek Polska, Finlandia i Francja.

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W tym kraju przebywa relatywnie najwięcej Ukraińców

W przeliczeniu na jednego mieszkańca najwięcej przesiedleńców z Ukrainy przebywa obecnie w Czechach. Eurostat wskazuje, że na 1000 Czechów przypada 36,5 Ukraińców. Na drugim miejscu jest Słowacja (27,7) a następnie Cypr (27,0). Średnia dla UE to 9,8.

Dla Polski odsetek ten oczywiście również systematycznie spada wraz z wartościami nominalnymi. W sierpniu 2025 r. wyniósł 27,3, a w sierpniu 2026 r. – 25,9. W szczytowym momencie – we wrześniu 2022 r. – na 1000 Polaków przypadało 37 Ukraińców ze statusem ochrony tymczasowej. Patrząc historycznie, to Czechy były europejskim liderem w tej statystyce. Nasi południowi sąsiedzi najszerzej otworzyli drzwi dla osób znad Dniepru na przełomie 2022 r. i 2023 r., gdy w czterech kolejnych miesiącach udział Ukraińców w populacji ich kraju przekraczał 40 na 1000 mieszkańców.

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Prawie tylko Ukraińcy

Jak podał w poniedziałek europejski urząd statystyczny, Ukraińcy to dziś ponad 98,5 proc. wszystkich osób przebywających na terenie UE ze statusem ochrony tymczasowej. Dorosłe kobiety stanowią 43,6 proc. tej grupy, mężczyźni 27,3 proc., a dzieci 29,1 proc.

Zgodnie z unijną definicją „ochrona tymczasowa” jest środkiem nadzwyczajnym, który ma zapewnić natychmiastową i tymczasową ochronę w przypadku masowego napływu lub groźby masowego napływu osób wysiedlonych z państw spoza UE, które nie mogą powrócić do kraju pochodzenia. Narzędzie to pierwszy raz wprowadzono do unijnego prawa w następstwie konfliktów w byłej Jugosławii w latach 90. XX wieku.

W czerwcu 2025 r. Rada Europy zdecydowała się o przedłużeniu stosowania tego rozwiązania wobec Ukraińców do co najmniej marca 2027 r.