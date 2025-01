„Na tę sytuację z pewnością trzeba zareagować. Musimy osiągnąć umiarkowaną inflację i ogólnie unikać nierównowagi w gospodarce” – apelował do ministrów. Co to oznacza w praktyce? Nie wiadomo.

Jeśli chodzi o budżet rosyjski, jego deficyt – 1,7 proc. PKB – jest na „akceptowalnym” poziomie i kilkakrotnie mniejszy niż w krajach zachodnich – powiedział Putin i wyliczył: „w USA – 6,2 proc., we Francji – 6,2 proc., we Włoszech – 3,8 proc., a w Polsce – 1,7 proc. PKB”. ".

Tymczasem według rosyjskiego ministerstwa finansów w ubiegłym roku wydatki rządu przekroczyły dochody o 3,3 biliona rubli, a deficyt był dwukrotnie większy od pierwotnego planu. Rząd przeznaczył kolejne 18,4 miliarda dolarów z Narodowego Funduszu Dobrobytu na załatanie dziury w skarbcu i pomoc państwowym molochom, które zostały objęte sankcjami. W rezultacie płynne aktywa funduszu, czyli niewydane, spadły do ​​37,5 mld dolarów, co stanowi najniższy poziom od 2008 r, kiedy to świat opanował globalny kryzys zapoczątkowany upadkiem banku Lehman Brothers.

Przed napaścią Putina na Ukrainę Fundusz Narodowego Dobrobytu dysponował 113,5 mld dolarów w aktywach płynnych, co stanowiło 7,3 proc. rosyjskiego PKB. W ciągu trzech lat agresji, Kreml wydał na wojnę dwie trzecie funduszu, czyli 76 mld dol. - pieniędzy przeznaczonych na poprawę jakości życia Rosjan.