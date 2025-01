– Dalsze stopniowe wycofywanie tarcz to nie inflacja rozumiana jako rynkowy proces zmian cen w gospodarce, na który można wpływać polityką pieniężną. To raczej korekta administracyjna. To się oczywiście odzwierciedli we wskaźniku inflacji, ale nie ma nic wspólnego z procesami inflacyjnymi w gospodarce. RPP w ogóle nie powinna na to reagować – uważa Ludwik Kotecki.

Kością niezgody pozostaje ocena procesów inflacyjnych i zagrożeń dla nich. Glapiński obawia się, że nawet takie administracyjne „podbitki” cen jak odmrożenie cen energii, mogą przełożyć się na wzrost oczekiwań inflacyjnych i żądań płacowych, i prowadzić do utrwalania podwyższonej inflacji. Brak podstaw do obniżek stóp procentowych argumentuje też m.in. podwyższoną inflacją bazową (bez cen energii i żywności) czy wysoką dynamiką płac, choć w poprzednich miesiącach na te same czynniki patrzył w inny sposób. Mówił, że dynamika wzrostu płac jednak opada, a inflacja bazowa jest podwyższona wszędzie, u nas akurat relatywnie niska na tle regionu. Poza tym podbijana jest w Polsce np. przez samorządowe podwyżki cen usług wodno-kanalizacyjnych.

Z drugiej strony choćby Ireneusz Dąbrowski z RPP ocenia, że procesy inflacyjne w Polsce są już opanowane i wygaszane, a wzrost cen energii od października powinien być znacznie mniejszy od granicznych prognoz, na które powoływał się w grudniu prezes Glapiński. Do tego inflacja bazowa, w tym inflacja cen usług, ma powoli, ale systematycznie, opadać. To powinno, w jego opinii, uprawniać Radę do rozpoczęcia regularnych obniżek stóp procentowych od trzeciego kwartału.

Duży rozstrzał prognoz dla stóp procentowych

Również w gronie ekonomistów opinie co do tego, kiedy RPP rozpocznie cykl obniżek, i na jakim poziomie zakończą one 2025 r., są zróżnicowane. Mediana prognoz w kwartalnej ankiecie „Parkietu” wskazuje, że stopy spadną dopiero w drugiej połowie roku – o 50 punktów bazowych w trzecim kwartale i 25 pb w czwartym.