Fed obniża stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami, ale prognozy zaskoczyły

Decyzja Fed była zgodna z prognozami analityków. Od września główna stopa procentowa łącznie spadła już o 100 punktów bazowych. Przynajmniej na razie oczekiwania rynkowe są jednak takie, że na kolejnym posiedzeniu 29 stycznia kolejna obniżka jest mało prawdopodobna.

Fed obniża stopy procentowe w USA

Rezerwie Federalnej nie przeszkodził listopadowy wzrost inflacji PCE (z 2,7 do 2,8 proc.) oraz CPI (z 2,6 do 2,7 proc.). „Aktywność gospodarcza nadal rośnie w solidnym tempie. Od początku roku warunki na rynku pracy ogólnie się poprawiły, a stopa bezrobocia wzrosła, ale pozostaje niska. Inflacja poczyniła postępy w kierunku celu Komitetu na poziomie 2 procent, ale pozostaje nieco podwyższona”- napisano w komunikacie po posiedzeniu FOMC. Dodano, że „​​ryzyko osiągnięcia celów zatrudnienia i inflacji jest zrównoważone” oraz że kolejne decyzje będą zależeć od napływających danych.

Decyzja FOMC nie była jednogłośna, przeciwko obniżce stóp opowiedziała się Beth M. Hammack, szefowa oddziału Fed z Cleveland.

Nowa prognoza stóp procentowych

W środę poznaliśmy też nową prognozę makroekonomiczną FOMC, z medianą ich oczekiwań co do poziomu stóp procentowych. Sygnalizuje ona łączną skalę obniżek stóp procentowych w 2025 r. o 50 punktów bazowych, czyli wyraźnie mniej niż wrześniowa (o 100 pb w 2025 r.).

Spowolnienie tempa obniżek stóp można uzasadniać realizującym się scenariuszem „miękkiego lądowania” amerykańskiej gospodarki. W trzecim kwartale urosła ona o 2,8 proc. w ujęciu zannualizowanym, w czwartym prognozy wskazują na wzrost o 2,2 proc., w kolejnych kwartałach o około 2 proc. w tym samym ujęciu. Jednocześnie nowa projekcja Fed jest bardziej pesymistyczna niż wrześniowa w zakresie inflacji: zakłada, że średnioroczna inflacja PCE wyniesie w 2025 r. 2,5 proc. (względem 2,1 proc. w projekcji z września). W górę zrewidowano też prognozę inflacji bazowej PCE, z 2,2 proc. do 2,5 proc. w 2025 r. Jednocześnie obecne prognozy dla 2024 r. wskazują, że inflacja PCE (w tym bazowa) będzie lekko wyższa niż szacowano we wrześniu, podobnie jak wzrost gospodarczy, za to stopa bezrobocia lekko niższa.