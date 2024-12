Inflacja w listopadzie jednak wyższa. GUS zrewidował dane

Inflacja w Polsce w listopadzie wyniosła 4,7 proc. rok do roku – podał w piątek GUS. To oznacza rewizję w górę szybkiego szacunku sprzed dwóch tygodni (4,6 proc.). Ceny towarów wzrosły w minionym miesiącu o 3,8 proc. rok do roku, a usług o 7,2 proc.