Turecka inflacja nie zahamuje łagodzenia polityki pieniężnej?

Turecki urząd statystyczny Turkstat podał we wtorek, że roczna inflacja spadła w listopadzie do 47,1 proc. z 48,6 proc. w poprzednim miesiącu. To więcej niż mediana szacunków wynosząca 46,6 proc. w ankiecie analityków Bloomberga. Ceny miesięczne – preferowany miernik banku centralnego – wzrosły o 2,24 proc. w porównaniu z 2,88 proc. w październiku, podał Turkstat. Mediana szacunku dla tej miary wyniosła 1,92 proc. Inflacja konsumencka w Turcji od pół roku nieprzerwanie hamuje. Dynamika CPI, w maju zbliżyła się do 75,5 proc. r/r.

Tureckie stopy spadną w grudniu o 250 pb

Spowolnienie wzrostu cen w ostatnich miesiącach umożliwiło prezesowi banku centralnego Fatihowi Karahanowi rozpoczęcie odwracania zeszłorocznego zaostrzenia polityki, które podniosło stopę referencyjną do 50 proc. Komisja polityki pieniężnej pod przewodnictwem Karahana zasygnalizowała w zeszłym miesiącu, że poprawa oczekiwań inflacyjnych może wkrótce uzasadnić obniżkę stóp procentowych. Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl uważa, że wtorkowe dane nie zmieniają oceny, że scenariuszem bazowym stało się grudniowe cięcie o 250 pb.

– Chociaż dane były nieco powyżej oczekiwań, nie zakłóci to potencjalnego rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych, biorąc pod uwagę poprawę podstawowych wskaźników – twierdzi Onur Ilgen, szef skarbu w MUFG Bank Turkey. – Podtrzymujemy nasze oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych w tym miesiącu – powiedział.

Zdaniem Sawickiego w przyszłym roku, wraz z prognozowanym spadkiem inflacji poniżej 25 proc. r/r, obniżki będą kontynuowane. – Ich łączna skala może sięgnąć nawet 30 pkt proc., ale śmiałość z jaką poluzowanie zostanie przeprowadzone, zależeć będzie od przebiegu dezinflacji. Ścieżka inflacji zapewne okaże się wyboista, a władze monetarne będą pilnować, by realne stopy procentowe nieprzerwanie przybierały wartości dodatnie – przewiduje. Podkreśla, że stopniowe zmierzanie gospodarki ku równowadze i wierność restrykcyjnej polityce pieniężnej zapewne nie wystarczą, aby turecka waluta zaczęła odrabiać straty. Lira w relacji do dolara w 2024 r. potaniała już 15 proc. We wtorek USD/TRY pierwszy raz w historii osiągnął pułap 34,75. Prognozy Cinkciarz.pl zakładają, że turecka waluta pozostanie w kontrolowanym, stopniowym trendzie spadkowym i w przyszłym roku zanotuje kolejną dwucyfrową stratę.