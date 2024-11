Prognozy Goldman Sachs: Gospodarka USA będzie rosła szybciej niż europejska

Według prognoz Goldman Sachs druga administracja Trumpa przyniesie wzrost ceł na chińskie towary i auta, znacznie niższą imigrację, pewne nowe obniżki podatków i złagodzenie przepisów. Jeśli tak się stanie, gospodarka USA powinna wzrosnąć o 2,5 proc. w 2025 r., osiągając trzeci rok z rzędu wyniki lepsze od oczekiwań konsensusu i pozostałych gospodarek krajów rozwiniętych. Największym ryzykiem są duże, ogólne cła, które prawdopodobnie mocno uderzą w wzrost gospodarczy.

– Odzwierciedlając to, obniżyliśmy naszą prognozę PKB dla strefy euro do poziomu 0,8 proc. poniżej konsensusu, odzwierciedlając utrzymujące się trudności strukturalne i wpływ niepewności związanej z polityką handlową. Obniżyliśmy również naszą prognozę PKB Chin na 2025 r. do 4,5 proc. ze względu na wyższe cła w USA, które tylko częściowo są równoważone łatwiejszą polityką makro – przewidują analitycy. Jeśli cła wzrosną powyżej poziomu bazowego, ryzyko zarówno w Europie, jak i w Chinach będzie mniejsze.

Bazowa inflacja PCE w USA powinna według Goldman Sachs spowolnić do końca 2025 r. do 2,4 proc. Prognoza wzrośnie do około 3 proc. przy ogólnej stawce celnej wynoszącej 10 proc. – W strefie euro spodziewamy się, że inflacja bazowa spowolni do 2 proc. do końca 2025 r. i mniej obawiamy się ryzyka wzrostu, nawet w przypadku szerszej wojny handlowej.

Czytaj więcej Handel Trump zatrzęsie światowym handlem. Zdradził, jakie cła nałoży na Kanadę, Meksyk i Chiny Prezydent elekt Donald Trump ujawnił, jak wysokie będą cła nałożone na towary sprowadzane od trzech największych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych – Kanady, Meksyku i Chin. Szykuje się nowa, potężna wojna handlowa na świecie.

Analitycy oczekują dalszych znaczących obniżek stóp procentowych w ciągu przyszłego roku. Fed prawdopodobnie dokona cięć do 3,25–3,5 proc., z kolejnymi ruchami w I kwartale, a następnie spowolnieniem. – Obniżyliśmy naszą prognozę EBC do 1,75 proc. w związku z obniżeniem ratingu wzrostu gospodarczego i widzimy także znaczne pole do łagodzenia polityki na rynkach wschodzących – napisali analitycy Goldman Sachs.