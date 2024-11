Produkcja przemysłowa mocno rośnie, dane GUS zaskoczyły. Donald Tusk triumfuje

To ucieszyło m.in. premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego, którzy wyrazy tej radości dali na portalu X. „Wreszcie!”, „Przyspieszamy” - komentują panowie. I oby była to prawda, a nie wyłącznie jednorazowy wyskok.

W ostatnich kwartałach cierpiały przede wszystkim branże eksportowe. To efekt przedłużającej się dekoniunktury w przetwórstwie w strefie euro, w tym w Niemczech. Wpływa to z kolei na niskie zapotrzebowanie na dobra pośrednie wytwarzane nad Wisłą. Wprawdzie odczyt PMI dla polskiego przemysłu za październik (49,2 pkt) był najlepszy od 2,5 roku (acz nadal wykazał m.in. spadek zamówień), niemniej już wstępne dane za listopad ze strefy euro, w tym Niemiec, były bardzo słabe.

Poniedziałkowe dane o produkcji przemysłowej były drugimi z serii danych z polskiej gospodarki za październik. W czwartek GUS podał, że produkcja budowlano-montażowa spadła o 9,6 proc. rok do roku, dużo bardziej od prognoz. We wtorek urząd zaraportuje zaś dane o sprzedaży detalicznej. Po fatalnym wrześniu (spadek o 3 proc. rok do roku), tym razem ekonomiści spodziewają się niewielkiego wzrostu (mediana prognoz +0,5 proc.).