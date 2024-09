4,9 proc. – tyle wyniosła średnia prognoza ekonomistów dla inflacji we wrześniu br., według ankiety „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Mediana to 4,8 proc. Analitycy nie mają wątpliwości – roczna dynamika cen wyraźnie przyspieszyła względem sierpnia, gdy wyniosła 4,3 proc. Już tamten odczyt był najwyższy w tym roku, wrześniowy wyznaczy nowe maksimum. Ostatnio inflacja w Polsce wyższa była w grudniu 2023 r. (6,2 proc.). Szybki szacunek poda za wrzesień w poniedziałek, 30 września.

Reklama

Inflacja w Polsce we wrześniu mocno w górę. Dlaczego?

Wśród przyczyn wyraźnego wzrostu inflacji we wrześniu ekonomiści wymieniają m.in. efekty bazy – czyli to, co obniżało dynamikę cen we wrześniu 2023 r., a teraz „wypada” już ze wskaźnika rocznego. – We wrześniu 2023 r. dość mocno spadły ceny w kategoriach „kultura i rozrywka” oraz „zdrowie”. Szacuję, że ten efekt doda do rocznego wskaźnika inflacji ok. 0,2 punktu procentowego. Pierwsze wiązało się z promocją w jednej z sieci streamingowych, drugie z wprowadzeniem darmowych leków dla wybranych grup społecznych przed wyborami. Teraz te czynniki się nie powtórzą, a wręcz serwisy streamingowe podwyższają ceny – komentuje Marcin Luziński, ekonomista Santander Banku. Wrześniową inflację szacuje na 4,8–4,9 proc. rok do roku.

Czytaj więcej Finanse osobiste Polacy kumulują oszczędności w oczekiwaniu na ciężkie czasy Depozyty gospodarstw domowych rosną, ale przede wszystkim tam, gdzie jest do nich łatwy dostęp: na rachunkach osobistych i kontach oszczędnościowych.

Do listy czynników, które mogły podbić inflację, Luziński dodaje także ceny żywności. – W tym roku miesięczny spadek cen żywności, blisko zera, będzie w mojej ocenie mniejszy niż przed rokiem, gdy wyniósł 0,4 proc. – szacuje.

– Rosną też inne ceny, choć już niekoniecznie szybciej niż przed rokiem – np. w sklepach odzieżowych zakończyły się wakacyjne wyprzedaże i weszła kolekcja wczesnojesienna. W przedszkolach opłaty zostały zwaloryzowane według wysokiej, zeszłorocznej stawki inflacji – ocenia też ekonomista Santander Banku. Stabilne z kolei, jak dodaje ekonomista BNP Paribas Marcin Kujawski, były ceny nośników energii. Prognoza jego zespołu dla szybkiego szacunku inflacji to 4,8 proc. rok do roku.