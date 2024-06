Jego zdaniem w tej sytuacji decyzja o utrzymaniu stóp na niezmienionym poziomie jest optymalna.

- Głosów za obniżeniem stóp nie ma w przestrzeni publicznej. To było nastąpiło, gdyby poziom 2,5 proc. miał charakter trwały, ale tak nie jest – stwierdził Adam Glapiński. Zapowiedział, że jeśli pojawią się odpowiednie okoliczności RPP, nie zawaha się aby obniżyć stopy. Jego zdaniem szansa na to w tym roku jest bliska zera. – Obniżka jest możliwa w 2025 r., ale to odległa perspektywa – stwierdził prezes banku centralnego.

Adam Glapiński przedstawiał siebie jako jastrzębia, czyli zwolennika utrzymywania wysokich stóp. Jego zdaniem trudno dziś w RPP szukać gołębi, czyli zwolenników ich cięcia. – Nie będziemy się godzić na inflację w okolicach 5 proc. Będziemy z nią walczyć – zapowiedział szef NBP. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że może być to bolesne dla obywateli. – Zaraz posypią się na nas gromy, że szkodzimy gospodarce. Jednak jak ktoś idzie do RPP czy do zarządu NBP, musi się liczyć z tym, że jest chłopcem do bicia. Przyjmujemy to z godnością – stwierdził prezes Glapiński.

Zapowiedział, że w lipcu NBP przedstawi nową projekcję inflacji.

EBC tnie stopy. Adam Glapiński: U nas sytuacja jest inna

W czwartek Europejski Bank Centralny zdecydował o obniżce stóp procentowych w strefie euro o 25 punktów bazowych. - Na naszą politykę pieniężną nie wywrze znaczącego wpływu. Nasza sytuacja jest inna – skomentował ten ruch Adam Glapiński.

W jego ocenie nie ma pewności, że decyzja EBC oznacza rozpoczęcie cyklu obniżek, obniżenie stóp w eurolandzie może być za to czynnikiem wzmacniającym złotego.