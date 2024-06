Nie było zaskoczenia. - Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie – poinformował w środę po zakończeniu dwudniowego posiedzenia Narodowy Bank Polski.

Reklama

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest zgodna z przewidywaniami ekonomistów i analityków rynkowych. Stopa referencyjna nadal wynosić będzie 5,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 5,25 proc., a stopa depozytowa 5,25 proc. To już ósme z rzędu posiedzenie RPP bez zmiany stóp. Ostatnia obniżka miała miejsce na jej październikowym posiedzeniu.

Czytaj więcej Transport Co dalej z CPK? Jest deklaracja premiera Donalda Tuska Premier Donald Tusk ogłosił podczas środowej konferencji prasowej, że w czerwcu rząd przedstawi szczegółowy plan dotyczący budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Na godzinę 16 NBP zapowiedział publikację informacji z zakończonego w środę posiedzenia RPP.

W marcu inflacja konsumencka ustanowiła dołek na poziomie 2 proc. licząc rok do roku. W kwietniu wskaźnik wzrostu cen podskoczył do 2,4 proc., a w maju do 2,5 proc. Wzrostom sprzyja przywrócenie podstawowej stawki VAT na żywność.