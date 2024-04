Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych

Stopa referencyjna NBP będzie nadal wynosiła 5,75 proc. – postanowiła w czwartek RPP. To decyzja zgodna z jednomyślnymi prognozami ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet”.

Rada po raz ostatni zdecydowała się na zmianę polityki pieniężnej jesienią ub.r. We wrześniu i w październiku obniżyła stopę referencyjną NBP łącznie o 1 pkt proc. Tamte zaskakujące decyzje wielu obserwatorów wiąże z wyborami parlamentarnymi z listopada. Później bowiem RPP stała się znacznie bardziej wstrzemięźliwa. Wrażenia nie robił na niej nawet szybszy od oczekiwań spadek inflacji.

W marcu wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł o jedynie 1,9 proc. rok do roku. To oznacza, że po raz pierwszy od trzech lat inflacja znalazła się poniżej celu NBP (2,5 proc. z dopuszczalnymi odchyleniami o 1 pkt proc. w każdą stronę). Choć w kolejnych miesiącach przyspieszy, a w II połowie roku prawdopodobnie znów znajdzie się wyraźnie powyżej celu NBP, wzrost cen i tak jest i będzie niższy niż wydawało się jesienią, gdy RPP widziała przestrzeń do obniżek stóp procentowych.

Ostrożność RPP, jak wskazują wypowiedzi prezesa NBP oraz innych członków tego gremium wynika z niepewności co do tego, jak na inflację wpłynie przywrócenie z 0 do 5 proc. stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe (z początkiem kwietnia) oraz późniejsze odmrażanie cen nośników energii. RPP wykazywała też zaniepokojenie sytuacją na rynku pracy, w szczególności bardzo szybkim wzrostem płac, który może utrwalać inflację na podwyższonym poziomie zarówno poprzez wpływ na koszty firm, jak i kanałem popytowym.