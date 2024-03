Topnieją szanse na szybki spadek stóp procentowych i rat kredytów

– Oznacza to, że optymizm rynkowy z przełomu lat 2023/2024 co do tempa i głębokości cięcia stóp procentowych w Polsce wyraźnie opadł. A w ślad za tym topnieją również szanse na szybki spadek rat kredytów – komentuje Bartosz Turek, główny analityk HREIT.

Inflacja może wrócić

– Rzeczywiście, na początku tego roku rynek wyceniał dosyć agresywną ścieżkę obniżania stóp – zauważa też Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego. – Bankowi ekonomiści byli zaś pod tym względem bardziej sceptyczni. Można więc powiedzieć, że obecnie następuje zbliżenie tych rynkowych wycen do scenariuszy rysowanych przez ekonomistów – dodaje. Scenariusz bazowy ING BSK to stabilizacja stóp na obecnym poziomie aż do końca roku.

Według Antoniaka na rewizję w górę kwotowań FRA mogła mieć wpływ m.in. jastrzębia retoryka prezesa NBP Adama Glapińskiego. Choć w styczniu i lutym inflacja obniżała się w sposób skokowy, a w marcu może nawet spać do poniżej 3 proc., to prezes Glapiński zapowiadał (na lutowej konferencji) utrzymanie stóp bez zmian do końca roku. Nie wiadomo bowiem co dalej z tarczami antyinflacyjnymi, czyli zerowym VAT na żywność czy mrożeniem cen energii. Jeśli rząd zdecyduje się je znieść – inflacja znowu odbije.

Raty kredytów wciąż wysokie

Wolniejsze oczekiwane tempo spadku stóp procentowych niesie szereg konsekwencji. – Dla banków to dobra informacja – zauważa Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – Im szybsze i głębsze cięcia stóp, tym większy wpływ na wyniki odsetkowe i zysk netto sektora. Im będzie to następować później i będzie bardziej rozłożone w czasie, tym lepiej – wyjaśnia.

– Dla posiadaczy kredytów to oczywiście słabe wieści – komentuje z kolei Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. – Wygląda na to, że raty do spłaty pozostaną na wysokim poziomie na dłużej, niż można się było spodziewać jeszcze kilka tygodni temu – dodaje.