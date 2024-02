Czy Chiny kiedykolwiek wyprzedzą USA pod względem PKB?

Zdaniem szefa Instytutu Petersona Adama Posena pierwotną przyczyną pogorszenia się wyników był autorytarny zwrot w polityce prezydenta Xi Jinpinga, który zwiększył niepewność, skłaniając konsumentów i drobnych przedsiębiorców do gromadzenia oszczędności. Tymczasem pod względem jednej z miar Państwo Środka największą gospodarką świata już jest.

Chodzi o produkt mierzony przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, który przekracza amerykański od około 2016 r. – wiele towarów i usług jest w Chinach po prostu tańsze. To z pewnością może cieszyć tamtejszych konsumentów, jednak w roli miary siły gospodarczej poszczególnych krajów lepszą miarą jest PKB nominalne.

Pod względem tej ostatniej miary Chiny mogą nie wyprzedzić USA wręcz nigdy – wynika z ubiegłorocznych prognoz ośrodka Bloomberg Economics. Zgodnie z nimi chiński PKB zacznie znów gonić amerykański, jednak w scenariuszu bazowym przekroczy go w latach 40. tego wieku jedynie nieznacznie, by w latach 50. wrócić na drugie miejsce.

Dlaczego gospodarka Chin będzie słabnąć?

W negatywnym dla Chin scenariuszu ich gospodarka szczyt siły na tle USA osiągnie na początku lat 40., kiedy będzie o 19 proc. mniejsza od amerykańskiej. Jeszcze gorszy jest wariant tego scenariusza, w którym obecny kryzys na chińskim rynku nieruchomości przerodzi się w kryzys finansowy – wówczas poprawiony nie zostanie nawet szczyt z 2021 r., a do początku lat 40. Chińczykom uda się zmniejszyć dystans do Amerykanów do 30 proc.