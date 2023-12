Christine Lagarde studzi nastroje w sprawie obniżek stóp procentowych

– W ogóle nie rozmawialiśmy o obniżkach stóp procentowych – stwierdziła Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, podczas swojej czwartkowej konferencji prasowej. Wcześniej EBC zdecydował o utrzymaniu głównej stopy procentowej na poziomie 4,5 proc. Zdecydował również, by w drugiej połowie przyszłego roku zwolnić tempo reinwestowania przychodów z programu pandemicznego skupu obligacji (PEPP) i zakończyć ten proces wraz końcem 2024 r.

Reklama

"Przyszłe decyzje Rady Prezesów zapewnią, że stopy procentowe pozostaną na odpowiednio restrykcyjnych poziomach tak długo, jak to będzie konieczne" - stwierdzono w komunikacie z posiedzenia EBC.

Na gołębie pozycje wolniej niż sądzono

– W grudniu inflacja może wzrosnąć z powodu efektów bazowych związanych z cenami energii. W przyszłym roku będzie ona hamowała wolniej, również z powodu efektów bazowych – powiedziała Christine Lagarde, prezes EBC. Jej instytucja przedstawiła nowe prognozy dla inflacji oraz wzrostu gospodarczego dla strefy euro. Projekcja dla PKB na 2023 r. została obcięta z 0,7 proc. do 0,6 proc., a na 2024 r. – z 1 proc. do 0,8 proc. Inflacja konsumencka ma natomiast wynieść średnio 5,4 proc. w 2023 r., 2,7 proc. w 2024 r. i 2,1 proc. w 2025 r.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Fed nie podniósł stóp i prognozuje trzy obniżki w 2024 roku Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) utrzymał główną stopę procentową w przedziale 5,25 - 5,5 proc., co było powszechnie spodziewane. Przedstawił też swoje nowe projekcje dla stóp procentowych na 2024 rok.

– Obecnie nadal sądzimy, że przejście EBC do w pełni "gołębiego" stanowiska będzie bardziej stopniowe niż spodziewają się rynki. Potwierdzają to najnowszy komunikat z posiedzenia i nowe projekcje gospodarcze – twierdzi Carsten Brzeski, ekonomista ING. Jego zdaniem, by doszło do spodziewanych przez rynek cięć stóp o 150 pb., potrzebna byłaby większa dekoniunktura gospodarcza lub spadek inflacji poniżej 2 proc.