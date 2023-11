Goldman Sachs oczekuje obniżenia stóp procentowych w Polsce do 4%

Według banku, ryzyko trwałości inflacji zmniejszyło się, co może skutkować obniżkami stóp procentowych w regionie do końca 2024 r. - w tym w Polsce do poziomu 4% z obecnych 5,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

"Chociaż wzrost płac pozostaje wysoki w regionie CEE-4, niedawna dynamika CPI sugeruje, że ryzyko trwałości inflacji zmniejszyło się. Polityka pieniężna pozostaje wysoce restrykcyjna w regionie CEE-4, a biorąc pod uwagę połączenie powolnego wzrostu i słabej inflacji, uważamy, że banki centralne CEE znacznie złagodzą politykę pieniężną do końca 2024 r. (do 4% w Polsce, 3,25% w Czechach, 5% na Węgrzech i 4,5% w Rumunii)" - czytamy w raporcie banku "CEEMEA 2024 Outlook - Inflation Dispersion, Policy Divergence, and Higher Neutral Rates".

"Co bardziej zaskakujące, dynamika inflacji bazowej w ujęciu rocznym za 3 miesiące na Węgrzech, w Czechach i w Polsce (ale w mniejszym stopniu w Rumunii) osłabiła się znacząco" - dodano.

Bank oczekuje, że krótkoterminowa funkcja reakcji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) stanie się bardziej jastrzębia, jednakże przy gwałtownie spadającej inflacji, spodziewa się znacznych obniżek stóp w 2024 r.