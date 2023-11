RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. Nie tego się spodziewano

To decyzja niezgodna z oczekiwaniami większości ekonomistów, ale nie całkowicie zaskakująca. W ankiecie „Rzeczpospolitej” 16 spośród 22 uczestników zakładało, że RPP obniży stopę referencyjną o 0,25 pkt proc., tak jak w październiku. Część z nich przyznawała jednak, że stabilizacja stóp, której oczekiwało pozostałych sześć zespołów analitycznych, jest niemal równie prawdopodobna.

RPP pierwszej obniżki stóp procentowych dokonała we wrześniu, gdy obniżyła główną stopę aż o 0,75 pkt proc., do 6 proc. Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczył wówczas, że było to dostosowanie stóp do spadku inflacji w poprzednich miesiącach. Kolejna obniżka, będąca reakcją na dalszy spadek inflacji, była już mniejsza. W październiku, jak wstępnie oszacował GUS, inflacja ponownie mocno wyhamowała, co sprzyjało oczekiwaniom na jeszcze jedną obniżkę stóp.

Ci ekonomiści, którzy spodziewali się stabilizacji stóp, wychodzili na ogół z założenia, że poprzednie obniżki nie były uzasadnione inflacją, tylko zbliżającymi się wyborami. W tej interpretacji łagodzenie polityki pieniężnej miało być sygnałem, że kryzys inflacyjny został zażegnany, wspierając notowania obozu rządzącego. Wygrana opozycji w wyborach miała zaś zmienić funkcję reakcji RPP, zwiększając jej koncentrację na walce z inflacją.