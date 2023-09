Henryk Wnorowski, RPP: Tempo dezinflacji w najbliższych miesiącach będzie duże

Członek RPP Henryk Wnorowski wciąż uważa, że hamowanie inflacji będzie wyraźniejsze w najbliższych miesiącach mimo rozczarowujących ostatnich danych.

Reklama

– Wielokrotnie mówiłem, że osobiście nie widziałem przesłanek do tego, żeby inflacja była tak wysoka, jak odczyty w lipcu i sierpniu. Byłem rozczarowany tempem dezinflacji w tych dwóch miesiącach. To, co zobaczyliśmy w trakcie ostatniego posiedzenia – ja się utwierdziłem w przekonaniu, że trend dezinflacji jest trwały i co więcej, że jego tempo w najbliższych miesiącach przyspieszy – przekonywał Wnorowski w telewizji BIZNES24.

Czytaj więcej Gospodarka Członek RPP Ludwik Kotecki: Decyzja RPP ws. stóp może być potężnym problemem Najgorsze, co mogłoby się nam zdarzyć, to gdyby społeczeństwo uznało, że NBP realizuje inne cele niż dbanie o stabilność cen i wartość złotego. Dlatego to cięcie stóp procentowych aż o 75 pb zostało uznane przez rynki za błąd – powiedział członek RPP Ludwik Kotecki w rozmowie z Business Insider Polska.

Członek RPP dodał, że do podjęcia kolejnych decyzji kluczowa będzie listopadowa projekcja NBP.

Wnorowski odniósł się też do czwartkowej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego, który jest przekonany, że RPP podjęła słuszną decyzję, ścinając radykalnie stopę referencyjną NBP o 0,75 pkt proc., do 6 proc. Glapiński poinformował też, że według najnowszych prognoz banku centralnego inflacja we wrześniu obniży się do 8,6 proc. z 10,1 proc. w sierpniu oraz do 7,4 proc. w październiku.