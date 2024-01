W szpitalach w USA wracają obowiązkowe maski. Grypa i COVID atakują

Placówki ochrony zdrowia w Nowym Jorku, Kalifornii, Illinois i Massachusetts wprowadziły obowiązek noszenia masek dla pacjentów i pracowników.

Dlaczego Nowy Jork przywraca obowiązek noszenia maseczek w szpitalach?

Komisarz ds. zdrowia Nowego Jorku, dr. Ashwin Vasan, w rozmowie z WABC TV poinformował, że obowiązek noszenia masek przywrócono we wszystkich 11 miejskich szpitalach publicznych, 30 ośrodkach zdrowia i pięciu placówkach opieki długoterminowej.

- To, czego chcemy uniknąć, to braki personelu. Kiedy zaobserwowaliśmy falę zakażeń (wariantem koronawirusa) Omikron w 2022 roku, najważniejszą kwestią nie było to, że ludzie chorują, ale że mnóstwo pracowników ochrony zdrowia, pracujących na pierwszej linii, było wyłączonych z pracy przez COVID - wyjaśnił Vasan.

W Chicago i na przedmieściach tego miasta obowiązek noszenia masek w placówkach ochrony zdrowia wprowadzono w ubiegłym miesiącu.