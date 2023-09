Czytaj więcej COVID19 COVID-19 w Chinach: Blisko 2 mln zgonów nadliczbowych po zniesieniu obostrzeń Nagłe zniesienie reżimu ścisłej kwarantanny w Chinach w grudniu 2022 roku, które doprowadziło do szerokiej transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 mogło doprowadzić do blisko 2 mln zgonów nadliczbowych w ciągu dwóch miesięcy - wynika z ustaleń amerykańskich badaczy.

Dr Fauci: Głównym winnym zgonów w czasie grypy hiszpanki był wirus

Nie oznacza to jednak - jak podkreśla AP - że za śmierć tych osób nie odpowiadał wirus grypy hiszpanki. Do infekcji bakteryjnej dochodziło bowiem po tym jak wirus "przetarł szlak" do płuc niszcząc komórki wyściełające oskrzela i płuca. W efekcie dochodziło do infekcji płuc bakterią, która wcześniej występowała w jamie nosowej ale nie wywoływała infekcji. "Głównym winnym był wirus grypy" - podkreślił dr Fauci w e-mailu do AP.



Dr Fauci nazwał też "nonsensem" twierdzenie, że zgony w czasie pandemii grypy hiszpanki były wywoływane przez noszenie masek.



Jak dodał zgony z powodu wtórnej infekcji bakteryjnej po zakażeniu grypą były "czymś zwyczajnym w przypadku większości zgonów z powodu grypy w erze przed pojawieniem się antybiotyków".



Nagranie na Instagramie przekonujące o szkodliwości masek pojawiło się w momencie, gdy nowy, zakaźny wariant koronawirusa (Eris) doprowadza do rosnącej liczby zakażeń.