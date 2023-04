Niedzielski mówi, że Polacy się nie badają. "Zainteresowanie zdrowiem jest u nas zbyt małe"

- Pamiętam, że teleporada, która była kontrowersyjna w trakcie pandemii, bo też doszło do pewnego nadużycia jeżeli chodzi o jej wykorzystywanie, ale przed pandemią jak z ministrem Cieszyńskim projektowaliśmy takie rozwiązania zdalne, to negocjowaliśmy z lekarzami rodzinnymi, żeby przynajmniej raz w tygodniu dwie godziny można było taką teleporadę świadczyć, żeby te najprostsze sprawy związane czy z wydaniem e-recepty, kontynuowaniem recept na leki, można było realizować i nagle okazuje się, że w ciągu trzech miesięcy ta teleporada stała się standardem, a naprawdę to nie było oczywiste, że środowisko lekarskie, czy pacjenci tak od razu się przekonają - powiedział minister.

Niedzielski: U nas w społeczeństwie świadomość zdrowotna jest po prostu stosunkowo niska

Adam Niedzielski był też w piątek w Polskim Radiu pytany, co okazało się być "miękkim podbrzuszem" polskiego systemu medycznego.

- Absolutnie trzeba powiedzieć o tym, że sytuacja związana z odejściem od standardowych badań profilaktycznych, mówię o tych wczesnych badaniach, i to w jaki sposób to zadziałało na zdefiniowanie tzw. długu zdrowotnego, no to to jest największa wada, największa spuścizna pandemii, ale ona wynika tak naprawdę z tego, że u nas w społeczeństwie świadomość zdrowotna jest po prostu stosunkowo niska, bo profilaktyka, wykonywanie wczesnych badań one również pozwalają w inny sposób podejść do problemu epidemicznego - powiedział minister zdrowia.

Niedzielski wyraził opinię, że Polacy "cały czas słabo" korzystają z programów profilaktycznych.

- Mamy mniej więcej 1,7 mln osób, które skorzystały z programu Profilaktyka 40 Plus. - W dobie postcovidowej, w jakiej w tej chwili się znajdujemy, zrobienie sobie takiego bilansu zdrowia, bardzo podstawowego, powinno być obowiązkiem każdego Polaka - przekonywał.