Lekarz zmarł po szczepionce na COVID. "Nie można było tego przewidzieć"

Dr Mark Howard, patolog i lekarz sądowy tłumaczył, że eksperci medyczni nie byli świadomi skutków ubocznych podania szczepionki w momencie, gdy przyjął ją Wright, ponieważ szczepionka była wówczas na bardzo wczesnym etapie wprowadzania. Nawet jednak na późniejszych etapach nie sposób było przewidzieć wystąpienia "rzadkich i niezamierzonych efektów ubocznych".



- Stephen był bardzo sprawny, młody i zdrowy w styczniu 2021 roku. To prawdziwie tragiczne i bardzo rzadkie powikłanie, wykonanego w dobrej wierze szczepienia. Nie sposób w pełni zrozumieć, dlaczego to się stało. To idiosynkratyczna (wrodzona nadwrażliwość na pewne substancje - red.) reakcja. To zdarza się w przypadku bardzo małej liczby osób - podkreślił Howard.



Rzecznik AstraZeneca przyznał, że koncern jest bardzo zasmucony śmiercią Wrighta i przekazuje najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie z powodu jej straty. Zapewnił też, że bezpieczeństwo pacjentów jest priorytetem dla koncernu.