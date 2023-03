Według raportu Ministerstwa Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w Polsce dodatni wynik testu na koronawirusa SARS-COV-2 stwierdzono u 4203 osób. Wiceszef resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego powiedział w Radiu Plus, że liczba nowych przypadków jest tydzień do tygodnia niższa o ok. 17 proc.

- Nasze prognozy to przewidywały, że jesteśmy już właściwie poza szczytem zachorowań na COVID-19 - oświadczył Waldemar Kraska. Dodał, że podobnie jest z wirusem grypy. - Co prawda dziennych przypadków jest ponad 20 tysięcy, ale także widzimy już zdecydowanie tendencję spadkową - zaznaczył.

Dla porównania, w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce - według danych Ministerstwa Zdrowia - notowano dziennie średnio 2,5 tys. przypadków SARS-CoV-2. Z danych rządowych wynika, że w szpitalach przebywa 3,2 tys. pacjentów z COVID-19.

Do kiedy stan zagrożenia epidemicznego?

12 maja 2022 r. minister zdrowia (od sierpnia 2020 r. funkcję tę pełni Adam Niedzielski) wydał rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, który miał obowiązywać do odwołania. Zgodnie z przepisami, stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje do 31 marca 2023 r. Czy obowiązywanie tych przepisów zostanie przedłużone?

- Mnie osobiście epidemia nauczyła dość dużej pokory. Te trzy lata chwilami rzeczywiście trudno było przewidzieć, w którą stronę potoczy się ten wirus, jaka będzie mutacja, jak to będzie przebiegało - odpowiedział wiceminister Kraska, który jest także senatorem i należy do klubu PiS.

- Prognozy, które otrzymujemy z pracowni, które nam wykonywały badania w ciągu epidemii, w tej chwili się sprawdzają, więc wydaje się, że jesteśmy już poza szczytem - mówił.

- Myślę, że w ostatnim tygodniu marca podejmiemy decyzję, co dalej ze stanem zagrożenia epidemicznego - czy on będzie przedłużony, czy też nie - oświadczył Waldemar Kraska. - Będziemy zasięgali opinii ekspertów - dodał.

Jeśli stan zagrożenia epidemicznego zostanie przedłużony, to jak długo będzie jeszcze obowiązywał? - Myślę, że to nie będzie jakiś długi okres - miesiąc, dwa, trzy. Zobaczymy, jaka będzie rekomendacja ekspertów - powiedział wiceminister zdrowia. Dopytywany, czy stan zagrożenia epidemicznego będzie obowiązywał "maksymalnie do połowy roku", minister powiedział: - Myślę, że to jest maks.

Szczepionka na COVID-19 "sezonowa"

W Radiu Plus Waldemar Kraska był też pytany o szczepionki na COVID-19. Przyznał, że czwartą dawkę przyjmują setki osób. - To nie są liczby, z których byśmy się cieszyli - powiedział.

- Europejska Agencja Leków mówi, że skłania się do tego, aby jednak te szczepionki na COVID były podobnie jak szczepionki na grypę - sezonowe - oświadczył.

- Z tego co wiem, także firmy farmaceutyczne do tego się przygotowują, żeby to była taka szczepionka, która, podobnie jak grypa, jest sezonowa, czyli podawana najczęściej w tym okresie jesienno-zimowym - dodał.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, w ciągu ostatniego miesiąca w Polsce wykonywano dziennie średnio 1012 szczepień na COVID-19.