Polacy podróżują do Niemiec, aby zaopatrzyć się w lek przeciw COVID. Jest on nierefundowany i do tego drogi. Czy powinien być refundowany i czy powinniśmy brać go sami?

Już wcale nie tak łatwo dostać go w Niemczech. A w Polsce nie można go zrefundować z budżetu, gdyż nie ma stanu epidemii. Potrzebna jest inicjatywa producenta, zgłoszenie leku do programu refundacji, wykazanie korzyści klinicznych i ekonomicznych, co w efekcie doprowadziłoby do uzyskania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Lek ten, ze względu na możliwe interakcje z innymi lekami, winien być przepisywany przez lekarza.

A co z zapasami leków na ciężkie przypadki, które podaje się w szpitalach. Macie zapas?

Mamy resztki, pochodzące z darowizny otrzymanej w zeszłym roku od producenta. Wydaje się, że Ministerstwo powinno poczynić starania o stworzenie jakiejś większej puli na bieżący sezon. Leki te podaje się szybko i mało jest czasu na ich poszukiwanie.

Czy jeśli powtórzy się tak duża fala, jak w poprzednich latach, znowu będziemy musieli nosić maski i zamknięte zostaną parki?