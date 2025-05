Rosjanie do dziś pamiętają również skandal z zegarkiem Breguet wartym 30 tysięcy euro, który zauważono na ręce patriarchy podczas wizyty na Ukrainie w 2009 roku. Aby ukryć zamiłowanie głowy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do luksusu, służba fotograficzna Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego zamazała zegarek na zdjęciu. Zrobiła to jednak tak nieudolnie, że zapomniała wymazać odbicie zegarka w lustrzanej powierzchni stołu.

Patriarcha Cyryl popiera wojnę Władimira Putina

Patriarcha Cyryl aktywnie popiera inwazję Rosji na Ukrainę i promuje narrację Kremla, poprzez krytykę i usuwanie dysydentów. Tylko dzięki prorosyjskim władzom Węgier Cyryl nie został jeszcze objęty sankcjami Unii Europejskiej. Są jednak kraje, które nie czekały na decyzję całej Unii. Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego znajduje się na czarnych listach Wielkiej Brytanii, Czech, Litwy, Kanady i oczywiście Ukrainy.

Dlaczego nie ma wśród nich Polski? Rok temu Radosław Sikorski nie krył, że Cyryl, wspierający zbrodniczą wojnę Putina, musi zostać objęty sankcjami Unii. O tym, że Polska może to zrobić nie czekając na Brukselę, szef polskiej dyplomacji nie wspomniał.