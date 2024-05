Läänemets podkreślił, że np. działania w tej kwestii mógłby podjąć Piuchticki Monaster Zaśnięcia Matki Bożej, jedyny prawosławny klasztor w Estonii. — Wyjaśnimy to klasztorowi i zobaczymy, co mają na ten temat do powiedzenia — dodał.



Patriarcha Cyryl wspiera inwazję Rosji na Ukrainę. „święta wojna z globalizmem”

Szef estońskiego MSW zwrócił uwagę, że jak dotąd lokalni przedstawiciele Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej nie nazwali działań patriarchy Cyryla herezją. — Wydaje mi się, że jest to dla nich w ogóle nowość. Rozumiem, że w świecie Kościoła prawosławnego biskupi nie poruszają tematów o charakterze religijno-politycznym ani wykraczających poza granice państwa — mówił. — Poprosiliśmy lokalny Kościół, aby przekazał ministerstwu na piśmie, jakie kroki zamierza podjąć, abyśmy mogli zrozumieć, co dokładnie zamierzają zrobić. Wtedy będziemy mogli ocenić, co powinien zrobić resort spraw wewnętrznych i rząd. Mam nadzieję, że odpowiedzi nadejdą na przełomie maja i czerwca — powiedział.



Lauri Läänemets podkreślił, że jego celem nie jest przymusowe zamykanie wspólnot religijnych podległych Moskwie. — Celem jest ucięcie prawnego i religijnego podporządkowania Moskwie — tłumaczył.



6 maja estońskie Zgromadzenie Państwowe (Riigikogu) uznało patriarchat moskiewski za instytucję wspierającą agresję militarną Federacji Rosyjskiej. Pod koniec marca patriarchat ten zorganizował w Moskwie Światową Radę Narodu Rosyjskiego, podczas której zatwierdzono dokument wyjaśniający powody inwazji Rosji na Ukrainę. „Prowadzimy świętą wojnę z globalizmem i Zachodem, który popadł w satanizm" — napisał wtedy Cyryl.