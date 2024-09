Po pierwsze, tzw. fundusz płac w sferze budżetowej ma wzrosnąć o 5 proc., co oznacza, że przeciętny pracownik tej sfery może dostać co najmniej 5-proc. podwyżkę. To teoretycznie niezbyt wiele, ale już w 2024 r. rząd Tuska ufundował tu 20-proc. podwyżki.

Poza tym niektóre grupy zawodowe mają dostać więcej. W uzasadnieniu do ustawy budżetowej można wyczytać, że podwyżki wynagrodzeń prokuratorów, asesorów prokuratorskich, sędziów (oraz wynagrodzeń pracowników relacjonowanych do wynagrodzeń sędziów) mają wynieść 14,7 proc.

Czy w 2025 r. przybędzie urzędników i żołnierzy?

Przede wszystkim jednak zwiększyć się ma liczba pracowników sfery budżetowej, w tym głównie żołnierzy. Tak więc w związku z koniecznością zabezpieczenia potrzeb jednostek wojskowych i instytucji resortu obrony narodowej wynikających z realizacji programu rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2021–2035 liczba żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy ma wzrosnąć w 2025 r. o 14,6 tys. etatów, a pracowników cywilnych w obronie narodowej – o 533 etaty.

Do tego liczba funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, w tym policji czy straży granicznej, ma zwiększyć się o 1,46 tys., liczba etatów w sądach powszechnych – o 1,66 tys. (m.in. w związku ze zwiększającą się liczbą tzw. spraw frankowych). Państwowa Inspekcja Pracy dostanie 64 nowe miejsca pracy do obsadzenia, rzecznik praw dziecka – 50, a rzecznik praw obywatelskich – 20 (w związku z nowo tworzonym zespołem ds. sygnalistów).

Projekt ustawy budżetowej na 2025 r., przyjęty przez rząd 28 sierpnia br., trafił do Rady Dialogu Społecznego, a do końca września br. powinien zostać przekazany do prac parlamentarnych.