Ozusowanie umów o dzieło i zlecenie – decyzja jeszcze nie zapadła

- Żadna decyzja jeszcze nie zapadła. To rząd Mateusza Morawieckiego zgodził się na ozusowanie umów w związku z kamieniami milowymi w ramach negocjacji KPO. My o tym dyskutujemy, bo dla części Polaków oznaczałoby to niższe pensje. Decyzje jeszcze nie zapadły, to kwestia najbliższych tygodni – zdradził minister finansów.

Postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu dojdzie do skutku?

- Jako Minister Finansów nie mogę i nie chcę naruszać niezależności banku centralnego poprzez wypowiadanie się na temat zarzutów wobec prezesa. To jest obserwowane przez rynki finansowe, więc zawsze się powstrzymuję w aktywnościach medialnych od komentowania – stwierdził Andrzej Domański.

Kiedy kwota wolna od podatku do 60 tys. zł.?

Projekt przeszedł pierwsze czytanie w sejmie, utknął w Komisji Finansów Publicznych.

- Kwota wolna to jeden z punktów ze stu konkretów. Premier Donald Tusk zobowiązał mnie do przedstawienia planu wejścia tego konkretu w życie. W przyszłym roku jest to mało prawdopodobne. Jednak przestawię plan premierowi, ale to jeszcze wymaga pracy. Chcemy, żeby kwota wolna była podniesiona w trakcie tej kadencji – zapewnił Domański.