Rząd musi zasypać wielomiliardową dziurę w NFZ. Wzrosną składki czy podatki?

Luka w scenariuszu zakładającym utrzymanie sprawności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na obecnym poziomie to aż 129,5 mld zł. Gdy dodamy uchwalenie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia i zmianę sposobu naliczania składki zdrowotnej, niedobór wyniesie 158,9 mld zł.

Dotacje nie rosną na drzewach

– Z szafy wypadł kolejny trup po poprzednim rządzie – mówi „Rz” Sławomir Dudek, prezes zarządu i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych, współautor raportu. – Od dłuższego czasu zmagamy się z dziurą w ZUS, bo składek nie wystarcza na wypłatę emerytur. Teraz okazuje się, że zbilansowany do tej pory system ochrony zdrowia, finansujący się składkami zdrowotnymi, rozjechał się i mamy dziurę, która będzie rosła – dodaje.

Wskazuje, że o ile dotacją trzeba pokrywać 15 proc. wydatków ZUS, o tyle w przypadku NFZ będzie to 33 proc. – Dziura w NFZ w relatywnym ujęciu jest dwa razy wyższa od dziury w ZUS. Do 2027 r. stanowić będzie 1,5 proc. PKB, ale w dłuższej perspektywie urośnie do 2 proc. PKB, bo mamy kryzys demograficzny i składek będzie mniej. Dodatkowo mamy wspomnianą dziurę w ZUS, wydatki na armię, wyzwania w szkolnictwie. To poważny problem dla finansów publicznych – mówi szef IFP.

Przypomina, że Bruksela objęła Polskę procedurą nadmiernego deficytu w finansach publicznych, co zmusi do jego zmniejszenia do 3 proc. PKB, tymczasem sama dziura w NFZ to 1,5 proc. PKB.

– Już dziś nie mamy pieniędzy na nowe technologie w ochronie zdrowia, nowe leki, procedury czy AI. Czeka nas debata o racjonalności struktury wydatkowej na zdrowie i o źródłach finansowania systemu – mówi Sławomir Dudek.

W ocenie autorów raportu system oparty na dotacjach i składkach jest nieefektywny, nie da się go planować i musi konkurować o pieniądze budżetowe z innymi potrzebami.