PFR obecnie prefinansuje KPO, czy w związku z tym emituje nowe obligacje?

Nie! Cały proces emisji obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju był związany tylko z jednym wydarzeniem – organizacją tarczy antykryzysowej podczas kryzysu pandemicznego. PFR emitował dług w okresie od 27 kwietnia 2020 r. do 12 lutego 2021 r., czyli mniej więcej przez pół roku. W sumie były to 74 mld zł. Od tamtego czasu nie było już nowych emisji, a ostatnio nasze zobowiązania z tytułu tarczy zaczęły się obniżać. Co niezwykle istotne – całość wyemitowanych przez PFR środków trafiła na konta przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię. Pozwoliło to im przetrwać i uratować kilkaset tysięcy miejsc pracy.

Reklama

Zaczęliście spłacać swój dług?

Tak. Pierwsza duża spłata, równa 16,3 mld zł, nastąpiła w marcu tego roku. To zdecydowanie pomniejszyło zobowiązania PFR, a także Skarbu Państwa. Co ważne, środki na ten cel pochodziły ze zwrotów w ramach tarczy antykryzysowej. Od początku założenie było takie, że ok. jedna trzecia środków z tarczy wróci do PFR z nieumorzonej części subwencji. Mówimy tu o kwocie ponad 28 mld zł.

Ile już wróciło?

Obecnie to już ponad 24,5 mld zł, co stanowi 86 proc. poziomu docelowego. Trwa też proces spłat kolejnych 4 mld zł, głównie od dużych przedsiębiorstw, a także odzyskiwanie pieniędzy od beneficjentów tarcz dla firm, mikrofirm i MŚP, które albo nie były uprawnione do pozyskania środków, albo mają kłopoty z regularną spłatą rat.

Z puli środków, które do nas wróciły, prefinansowaliśmy też projekty w ramach Krajowego Planu Obudowy. To na dzisiaj kwota przekraczająca już 5 mld zł. Warto dodać, że w ramach finansowania KPO PFR pokrywa również koszty VAT, na który to podatek nie ma zapewnionych środków w KPO.

Z jakich źródeł będzie spłacany dług PFR w kolejnych latach?

Kolejne transze będą pochodziły ze Skarbu Państwa i będą realizowane zgodnie z umową z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Nie ma w tym żadnego zaskoczenia. Gdy ruszyła tarcza antykryzysowa, emisje obligacji, ich okresy zapadalności były znane Ministerstwu Finansów. Harmonogram spłat jest więc uwzględniony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Również my na bieżąco przedstawiamy cykliczne raporty, jaki jest stan środków PFR w związku ze spłatą tarcz.