Wzór w jodełkę od kilku sezonów cieszy się popularnością we wnętrzarskich trendach, jednak jego wykonanie wymaga precyzji, czasu i doświadczenia. W 2026 r. stawki za ułożenie płytek w jodełkę wahają się najczęściej od 150 do nawet 300 zł za metr kwadratowy.

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Ile kosztuje ułożenie płytek w jodełkę? Stawki w 2026 r.

Aktualne ceny za taką usługę sprawdził portal Trojmiasto.pl. Cena robocizny zależy przede wszystkim od rodzaju jodełki, formatu kafli oraz układu pomieszczenia. W 2026 r. obowiązują następujące widełki cenowe:

Jodełka klasyczna - ok. 150 – 220 zł / m²

Jodełka francuska (chevron) – ok. 180 – 280 zł / m²

Małe płytki i mozaika w jodełkę – ok. 180 – 300 zł / m²

Skomplikowane powierzchnie (liczne docinki) – od ok. 220 zł / m² w górę

Warto pamiętać, że przy bardzo małych metrażach pomieszczenia fachowcy często rezygnują z rozliczenia za metr kwadratowy i proponują minimalną kwotę za całe zlecenie, niezależnie od powierzchni.

Dlaczego jodełka bywa droższa niż prosty układ płytek?

Układanie płytek w tradycyjny wzór jest prostsze i pozwala na szybszą pracę. W przypadku jodełki nawet milimetrowe odchylenie na początku prac może zepsuć ostateczny efekt. Na końcowy rachunek wpływa również:

Format i rodzaj płytek – kafle przycięte pod kątem, tzw. jodełka francuska, wymagają precyzyjnego docięcia

Stan podłoża – nierówne ściany lub podłogi mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami wyrównywania

Liczba narożników, wnęk i skosów – obudowa wanny czy liczne załamania ścian wydłużają czas pracy glazurnika.

O czym pamiętać przy zamawianiu materiału? Odpowiedni zapas i ta sama partia

Jak przypomina portal Trojmiasto.pl, wzór w jodełkę generuje więcej odpadów niż prosty układ, ponieważ powoduje konieczność częstego docinania płytek przy ścianach i narożnikach. Warto w związku z tym pamiętać o kilku kwestiach.

Bezpieczny zapas – zapas materiału powinien wynosić około 15–20 proc., przykładowo przy 10 m² powierzchni warto zamówić ok. 11,5–12 m² płytek. Przy bardziej skomplikowanych pomieszczeniach rezerwa musi nieco większa

Partia produkcyjna – należy zamawiać płytki z tej samej partii i sprawdzać ich kalibrację. W geometrycznych wzorach różnice w odcieniu między paczkami są wyraźnie widoczne

Zapas na przyszłość – warto schować kilka całych kafli na wypadek uszkodzenia. Dokupienie identycznego modelu po czasie może być trudne

Jak uniknąć ukrytych kosztów? Przydatne wskazówki

Atrakcyjna cena za metr podana w ogłoszeniu może nie obejmować całości prac. Przed ich rozpoczęciem najlepiej ustalić z wykonawcą następujące kwestie: