Przepisy antycovidowe w zakresie, w jakim dopuszczały przygotowania do wyborów w czasie epidemii są konstytucyjne - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. TK zaznaczył, że nie ocenia on samej decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o druki kart do kopertowego głosowania.