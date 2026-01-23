Polski Produkt Przyszłości: XXVII edycja konkursu, w którym nauka spotyka biznes

Aktualizacja: 23.01.2026 11:01 Publikacja: 23.01.2026 10:05
Polski Produkt Przyszłości, jak sama nazwa wskazuje, to inicjatywa, której celem jest promowanie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii, mających potencjał rozwoju na rynku krajowym i globalnym.
Od zaawansowanych rozwiązań technologicznych, przez innowacje w ochronie zdrowia, po projekty wspierające ochronę środowiska i transformację cyfrową – szansę na wygraną mają przedsięwzięcia, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku, ale także wyznaczają kierunki przyszłości.
Krzysztof Gulda, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podkreśla, że konkurs Polski Produkt Przyszłości to barometr kondycji polskiej gospodarki opartej na wiedzy:
– Przez 26 edycji do konkursu zgłoszono ponad 1750 innowacyjnych projektów, spośród których 67 zostało nagrodzonych, a 184 wyróżnionych. Naszym niezmiennym celem jest wyłonienie projektów, które mają potencjał stać się naszymi nowymi wizytówkami eksportowymi. Nie szukamy jedynie ciekawych wyników badań, ale realnych wdrożeń, które – jak udowodnił projekt trzustki 3D – potrafią redefiniować standardy rynkowe i medyczne na świecie. Poprzez synergię nauki i biznesu budujemy trwałą przewagę konkurencyjną Polski na arenie międzynarodowej.
Kto może ubiegać się o tytuł „Polski Produkt Przyszłości”?
W konkursie wyodrębnione zostały trzy kategorie:
1. Produkt Przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki;
2. Produkt Przyszłości przedsiębiorcy;
3. Wspólny Produkt Przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.
Udział w konkursie mogą wziąć podmioty prowadzące działalność na terenie Polski: instytucje szkolnictwa wyższego i nauki i/lub przedsiębiorcy.
Zgłoszone projekty muszą być:
• doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) – wymagany poziom gotowości technologicznej TRL: minimum 6
lub
• wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego.
Wszystkie szczegóły dostępne na stronie konkursu PPP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/polski-produkt-przyszlosci#okonkursie
Więcej niż dyplom. Realne wsparcie PARP dla laureatów
Nagrodzeni w XXVII edycji konkursu otrzymają:
• nagrodę finansową w wysokości 100 000 zł,
• statuetkę i dyplom,
• prawo oficjalnego posługiwania się znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości,
• promocję przez PARP: Katalog Laureatów, materiały prasowe, relacje itp.
Wyróżnieni w XXVII edycji konkursu otrzymają:
• nagrodę finansową w wysokości 25 000 zł,
• dyplom,
• prawo oficjalnego posługiwania się znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości,
• promocję przez PARP: Katalog Laureatów, materiały prasowe, relacje itp.
Nagrody specjalne za produkt:
• zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę,
• z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
• w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.
Nagrody od instytucji:
• instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać nagrody własne.
Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala, podczas której poznamy laureatów oraz wszystkie docenione produkty.
Polski Produkt Przyszłości to już 250 innowacji
Zanim pogratulujemy tegorocznym laureatom, przypomnijmy sobie projekty, które Kapituła uhonorowała w ramach XXVI edycji konkursu.
– Laureaci naszych konkursów zdobywają dziś inwestorów, partnerów biznesowych i uznanie na arenie międzynarodowej. Właśnie taki jest cel „Polskiego Produktu Przyszłości” – wskazać innowacje, które mają potencjał globalny. W każdej edycji widzimy, że polskie projekty nie tylko dorównują światowym trendom, ale coraz częściej je wyznaczają – podsumowuje Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.
Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy
Nagroda główna: „Bioniczna Trzustka - cATMP®” zgłoszony przez Polbionica S.A.
Pierwszy na świecie w pełni funkcjonalny narząd wydrukowany w technologii 3D, który działa jak prawdziwa trzustka. Produkuje insulinę, glukagon i peptyd C, regulując poziom cukru we krwi dokładnie tak, jak robi to zdrowy organizm. Narząd można wytworzyć z komórek samego pacjenta, co minimalizuje ryzyko odrzucenia przeszczepu i eliminuje konieczność przyjmowania leków immunosupresyjnych. Daje pacjentom z cukrzycą typu 1 szansę na normalne życie bez codziennych zastrzyków i ciągłego monitorowania glikemii.
Produkt Przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki
Nagroda główna: „GRACE: 400 N silnik rakietowy i satelitarny. Optymalny wybór dla ekologicznych pojazdów kosmicznych nowej ery” zgłoszony przez Sieć Badawczą Łukasiewicz- Instytut Lotnictwa
Nagrodzony produkt to polski silnik rakietowy zaprojektowany z myślą o misjach kosmicznych – od wynoszenia satelitów po precyzyjne manewry orbitalne. Przełomem jest zastosowanie ekologicznych paliw zamiast toksycznych substancji, co oznacza większe bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Silnik nie wymaga skafandrów ochronnych podczas obsługi naziemnej, co znacząco upraszcza logistykę. Dzięki innowacyjnej konstrukcji z molibdenu jest tańszy w produkcji i oferuje lepszy stosunek ceny do wynoszonego kilograma ładunku.
Produkt Przyszłości wspólny instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy
Nagroda główna: „Bioaktywny substytut kości gąbczastej” zgłoszony przez BoneReg Sp. z o.o. i Politechnikę Warszawską
Nagrodzone rozwiązanie to Implant, który chirurg może dopasować jak plastelina bezpośrednio na sali operacyjnej do kształtu ubytku kostnego pacjenta. Materiał stopniowo zastępowany jest przez naturalną kość, więc pacjent nie musi przechodzić kolejnej operacji usunięcia implantu. Można go dodatkowo nasączyć osoczem bogatopłytkowym pacjenta, co przyspiesza gojenie i eliminuje ryzyko odrzucenia. To rozwiązanie dla osób po urazach, operacjach onkologicznych czy z osteoporozą, które dotąd wymagały skomplikowanych procedur.
Pełna lista laureatów znajduje się na stronie PARP.
Konkurs Polski Produkt Przyszłości, z patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, współfinansowany jest z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.
Polski Produkt Przyszłości realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach projektu Inno_LAB.
Patronem medialnym jest Rzeczpospolita i rp.pl
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Akcje, które obejmę, nie będą na sprzedaż. Zostaną wniesione do mojej Fundacji Rodzinnej i pozostaną w niej na s...
Rekordowa oferta mieszkań w największych miastach, ostra krytyka Europy ze strony Wołodymyra Zełenskiego, miliar...
Tesla ma szansę uzyskać zgody regulacyjne w Europie i Chinach na system Full Self-Driving (FSD) już w przyszłym...
Elizabeth Holmes, była prezeska Theranosa, zwróciła się do Donalda Trumpa z prośbą o wcześniejsze zwolnienie z w...
Po podpisaniu przez prezydenta Finlandii nowej ustawy hazardowej, która wprowadza model licencyjny dla kasyn i z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas