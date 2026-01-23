Polski Produkt Przyszłości: XXVII edycja konkursu, w którym nauka spotyka biznes

Polski Produkt Przyszłości, jak sama nazwa wskazuje, to inicjatywa, której celem jest promowanie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii, mających potencjał rozwoju na rynku krajowym i globalnym.

Od zaawansowanych rozwiązań technologicznych, przez innowacje w ochronie zdrowia, po projekty wspierające ochronę środowiska i transformację cyfrową – szansę na wygraną mają przedsięwzięcia, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku, ale także wyznaczają kierunki przyszłości.

Krzysztof Gulda, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podkreśla, że konkurs Polski Produkt Przyszłości to barometr kondycji polskiej gospodarki opartej na wiedzy:

– Przez 26 edycji do konkursu zgłoszono ponad 1750 innowacyjnych projektów, spośród których 67 zostało nagrodzonych, a 184 wyróżnionych. Naszym niezmiennym celem jest wyłonienie projektów, które mają potencjał stać się naszymi nowymi wizytówkami eksportowymi. Nie szukamy jedynie ciekawych wyników badań, ale realnych wdrożeń, które – jak udowodnił projekt trzustki 3D – potrafią redefiniować standardy rynkowe i medyczne na świecie. Poprzez synergię nauki i biznesu budujemy trwałą przewagę konkurencyjną Polski na arenie międzynarodowej.

Kto może ubiegać się o tytuł „Polski Produkt Przyszłości”?