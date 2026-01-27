Od prosumenta do sektora MŚP: realny impuls wzrostu na rynku OZE

Sektor mieszkaniowy pozostanie solidną podstawą, jednak to segment C&I (Commercial & Industrial) oraz rynek małoskalowych instalacji użyteczności publicznej będą napędzać dynamiczny wzrost. Przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują sposobów na zabezpieczenie się przed niestabilnymi cenami energii i zapewnienie ciągłości operacyjnej. Oba te segmenty skoncentrują się na rozwiązaniach, które można łatwo skalować do ich potrzeb, zintegrowanych z inteligentnym oprogramowaniem umożliwiającym adaptację do rynku oraz łączących niezawodność z elastycznością.

Koniec półśrodków w energetyce: zintegrowane systemy Sigenergy to nowy standard inwestycyjny

Klienci będą wybierać zintegrowane, zorientowane na użytkownika rozwiązania, które eliminują kompromisy: elastyczne, skalowalne systemy dopasowujące się do różnych przestrzeni i umożliwiające etapowe inwestycje, połączone z oprogramowaniem opartym na AI, które upraszcza zarządzanie energią i redukuje koszty dzięki analizie w czasie rzeczywistym i automatyzacji. Produkty te będą również kłaść nacisk na solidne bezpieczeństwo oraz uproszczoną architekturę, zwiększającą efektywność konwersji energii i ograniczającą nakład pracy przy instalacji i konserwacji.

Wartość całego ekosystemu zamiast pojedynczych parametrów technicznych

Sigenergy wyznacza kierunek transformacji energetycznej — perspektywa na najbliższe lata

Sigenergy została założona w maju 2022 roku, a w niespełna trzy lata stała się jedną z najszybciej rozwijających się firm w branży. Wzrost Sigenergy napędzają trzy kluczowe elementy: wyjątkowe talenty, nieustanna innowacyjność i silna orientacja na klienta. Firma intensywnie inwestuje w rozwój pracowników, tworząc środowisko, w którym ludzie mogą się rozwijać – co pozwoliło zbudować zespół z pasją i głęboką wiedzą branżową. Sigenergy stale wprowadza innowacje w obszarach takich jak elektronika mocy, sztuczna inteligencja, infrastruktura chmurowa, systemy magazynowania energii i technologia V2X. Postępy te odpowiadają na rzeczywiste potrzeby rynku i zapewniają inteligentne, płynne doświadczenie użytkownika. Tym, co naprawdę wyróżnia Sigenergy, jest szybka reakcja na potrzeby klientów – wiele funkcji powstaje dzięki ich opiniom. Zwinne aktualizacje produktów i stała komunikacja sprawiają, że firma nie tylko spełnia, ale często przewyższa oczekiwania klientów.

Grupa KENO

Grupa KENO działa na rynku odnawialnych źródeł energii od 2008 roku i jest dziś jednym z największych dystrybutorów rozwiązań OZE w Polsce. Firma oferuje kompleksowe wsparcie dla instalatorów, firm wykonawczych i inwestorów – od doradztwa technicznego, przez sprzedaż, po obsługę posprzedażową. W swoim portfolio posiada m.in. konstrukcje PV, pompy ciepła, systemy EMS, rozdzielnice i własne marki produktowe. Główna siedziba Grupy mieści się w Gliwicach, a biuro handlowe działa również w Warszawie.

