Wielka Gala Liderów Biznesu odbędzie się 20 lutego. BCC nagrodzi najlepsze polskie firmy i przyzna nagrody specjalne

Celem konkursu Lider Polskiego Biznesu jest wyróżnianie i nagradzanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne oraz wykazujących się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju. Istotnymi kryteriami wyboru laureatów są także etyka prowadzenia biznesu oraz działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi dr Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club. – Od lat promujemy przedsiębiorstwa, które nie tylko odnoszą sukces rynkowy, ale również wyznaczają standardy odpowiedzialnego i uczciwego biznesu, budując silną i nowoczesną gospodarkę opartą na wartościach – dodaje.
Podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu wręczane są także nagrody specjalne, które BCC przyznaje wybitnym osobowościom z kraju i z zagranicy, wnoszącym szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. Laureaci nagród specjalnych BCC to osoby, które poprzez swoje decyzje, postawę i konsekwencjęw działaniu wzmacniają fundamenty państwa prawa, demokracji oraz wolnej gospodarki, inspirując kolejne pokolenia liderów do odpowiedzialnego przywództwa W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in.: Margaret Thatcher, Angela Merkel, George Bush i Bill Clinton, Jerzy Buzek, Madeleine Albright, Jacques Chirac, Lech Wałęsa, Tony Blair, Bronisław Geremek, ks. Adam Boniecki, J.E. Mark Brzezinski – Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz prof. Adam Bodnar – były Rzecznik Praw Obywatelskich, a obecnie Minister Sprawiedliwości. W tym roku nagrody specjalne odbiorą: Prezydent Finlandii Aleksander Stubb oraz prof. dr hab Andrzej Zoll.
Historia konkursu Lider Polskiego Biznesu
Konkurs Lider Polskiego Biznesu powstał w 1991 roku z inicjatywy założyciela i ówczesnego prezesa Business Centre Club – Marka Goliszewskiego. W tym roku BCC przyzna swoje nagrody już po raz 33.
W konkursie mogą brać udział firmy członkowskie BCC, niezależnie od profilu działalności, rodzaju ora z struktury własności. Nominacje do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu otrzymują firmy wyłonione w procesie konkursowym, spośród których Jury wybiera laureatów.
Diamenty do Złotej Statuetki trafiają do laureatów poprzednich edycji, którzy utrzymali bądź poprawili swoją pozycję rynkową. Podczas tegorocznej edycji po raz pierwszy przyznane zostaną także Platynowe Statuetki Lidera Polskiego Biznesu za wyjątkowe i długofalowe osiągnięcia biznesowe.
Wybór laureatów to wieloetapowy proces, w którym analizujemy nie tylko wyniki firm, ale również strategię rozwoju, innowacyjność, jakość zarządzania oraz realny wpływ firmy na otoczenie społeczno-gospodarcze. Nagrodzone przedsiębiorstwa są dziś wizytówką polskiej przedsiębiorczości – podkreśla Grażyna Majcher-Magdziak, Przewodnicząca Kapituły Konkursowej.
O statuetce Lidera Polskiego Biznesu
Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu zaprojektował rzeźbiarz Tadeusz Tchórzewski. Inspiracją dla artysty była rzeźba nieznanego autora z okresu międzywojennego. Złota statuetka jest odlana z brązu, ręcznie cyzelowana i polerowana, pokryta 24-karatowym złotem.
Aukcja dzieł sztuki i część artystyczna
Na zakończenie części oficjalnej organizatorzy zapraszają na aukcję, podczas której zaprezentowane zostaną dzieła sztuki współczesnej.
Wśród wystawionych prac znajdą się dzieła uznanych twórców oraz młodych, jeszcze nie do końca odkrytych artystów. Będą dostępne prace polskich artystów, takich jak Roman Opałka, Jan Ziemski czy Edward Dwurnik (jeśli Pawlak – można doprecyzować imię), a także dzieła zagranicznych mistrzów, takich jak Banksy, Andy Warhol czy Marc Chagall. Aukcja będzie nie tylko okazją do obcowania ze sztuką najwyższej klasy, ale również do wsparcia inicjatyw charytatywnych.
Część artystyczną Gali uświetnią: Natasza Urbańska oraz Tomasz Betka – pianista, kompozytor i producent muzyczny, a także Jacek Kwiatkowski – pianista i muzyk.
Wsparcie inicjatyw charytatywnych
Podczas Gali będzie można wesprzeć inicjatywy charytatywne dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, której misją jest ratowanie życia i przywracanie zdrowia dzieciom chorym oraz z niepełnosprawnościami oraz Fundacji „UNAWEZA” Martyny Wojciechowskiej, której działa na rzecz wyrównywania szans w Polsce i na krańcach m.im. poprzez zapewnianie dostępu do edukacji i opieki medycznej. Obecnie fundacja prowadzi projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, działając na rzecz zdrowia psychicznego młodych ludzi.
Tegoroczna Gala odbędzie się w największym centrum kongresowym w Polsce – DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw. Wydarzenie poprowadzi Grażyna Torbicka.
Partnerami wydarzenia są: Mercedes-Benz Autotorino Warszawa, TG Plus, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Imperial Tobacco, JTI oraz British American Tobacco.
Patronat medialny nad Galą objęli: Rzeczpospolita, RP.pl, Forbes, Puls Biznesu, Polska Agencja Prasowa, Newseria, MyCompany oraz Business Magazine.
Więcej informacji: https://www.bcc.org.pl/wielka-gala-liderow-polskiego-biznesu-2026
