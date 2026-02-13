Wielka Gala Liderów Biznesu odbędzie się 20 lutego. BCC nagrodzi najlepsze polskie firmy i przyzna nagrody specjalne

Celem konkursu Lider Polskiego Biznesu jest wyróżnianie i nagradzanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne oraz wykazujących się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju. Istotnymi kryteriami wyboru laureatów są także etyka prowadzenia biznesu oraz działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi dr Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club. – Od lat promujemy przedsiębiorstwa, które nie tylko odnoszą sukces rynkowy, ale również wyznaczają standardy odpowiedzialnego i uczciwego biznesu, budując silną i nowoczesną gospodarkę opartą na wartościach – dodaje.

Podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu wręczane są także nagrody specjalne, które BCC przyznaje wybitnym osobowościom z kraju i z zagranicy, wnoszącym szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. Laureaci nagród specjalnych BCC to osoby, które poprzez swoje decyzje, postawę i konsekwencjęw działaniu wzmacniają fundamenty państwa prawa, demokracji oraz wolnej gospodarki, inspirując kolejne pokolenia liderów do odpowiedzialnego przywództwa W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in.: Margaret Thatcher, Angela Merkel, George Bush i Bill Clinton, Jerzy Buzek, Madeleine Albright, Jacques Chirac, Lech Wałęsa, Tony Blair, Bronisław Geremek, ks. Adam Boniecki, J.E. Mark Brzezinski – Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz prof. Adam Bodnar – były Rzecznik Praw Obywatelskich, a obecnie Minister Sprawiedliwości. W tym roku nagrody specjalne odbiorą: Prezydent Finlandii Aleksander Stubb oraz prof. dr hab Andrzej Zoll.

Historia konkursu Lider Polskiego Biznesu

Konkurs Lider Polskiego Biznesu powstał w 1991 roku z inicjatywy założyciela i ówczesnego prezesa Business Centre Club – Marka Goliszewskiego. W tym roku BCC przyzna swoje nagrody już po raz 33.

W konkursie mogą brać udział firmy członkowskie BCC, niezależnie od profilu działalności, rodzaju ora z struktury własności. Nominacje do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu otrzymują firmy wyłonione w procesie konkursowym, spośród których Jury wybiera laureatów.