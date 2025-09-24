W stronę nowego modelu usług

Podczas dwóch dni debat uczestnicy będą rozmawiać o komputeryzacji procesów, granicach kompetencji między księgowymi a prawnikami, a także o relacjach z administracją publiczną i klientami. Nie zabraknie także dyskusji o KSeF, polityce zatrudnienia i marketingu w branży – zagadnieniach, które w dobie niedoboru specjalistów i narastającej konkurencji zaczynają decydować o przewadze rynkowej. Eksperci podkreślają, że przyszłość biur rachunkowych będzie coraz mocniej determinowana przez zdolność do adaptacji nowych modeli biznesowych i technologii.

Merytoryczny patronat i obecność rynku

Kongres odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Partnerstwo to zapewnia wysoki poziom merytoryczny i bliskość realnych wyzwań, przed którymi stoi środowisko. Obok paneli eksperckich przewidziano strefę wystawienniczą, w której swoje rozwiązania zaprezentują dostawcy systemów IT, usług doradczych i narzędzi wspierających compliance. To dowód, że zmiana nie jest już abstrakcyjnym scenariuszem, ale dzieje się tu i teraz, a jej tempo wyznaczają przede wszystkim technologie.

– Widzimy, jak dynamicznie rośnie znaczenie cyfryzacji w rachunkowości. Kongres w Kielcach ma być przestrzenią do poważnej rozmowy o tym, co czeka biura w najbliższych latach. Naszą rolą jest stworzyć forum, w którym praktyka spotyka się z wiedzą ekspercką, a przedsiębiorcy mogą szukać konkretnych rozwiązań – mówi Bożena Staniak, wiceprezes Targów Kielce.

Foto: Mat. Partnera

Forum wymiany i debaty

Ubiegłoroczna edycja wydarzenia zgromadziła blisko 500 uczestników. Organizatorzy spodziewają się, że w tym roku frekwencja będzie jeszcze wyższa, co potwierdza rosnące znaczenie kongresu w kalendarzu branżowym. Targi Kielce stają się miejscem, gdzie wyznacza się kierunki rozwoju rynku usług księgowych w Polsce, a równocześnie odbywa się dyskusja o jego roli w całej gospodarce.

Kierunek: profesjonalizacja i technologia

Rynek rachunkowości stoi dziś przed decyzją, czy ograniczyć się do roli wykonawcy obowiązków sprawozdawczych, czy stać się partnerem strategicznym dla biznesu. Kongres ma dać uczestnikom narzędzia do podjęcia tego wyzwania – wiedzę, inspiracje i kontakty, które pomogą przygotować biura na zmieniającą się rzeczywistość.

W czasach, gdy rośnie presja regulacyjna, a innowacje technologiczne redefiniują tradycyjne procesy, VI Kongres Biur Rachunkowych w Kielcach będzie jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla całej branży.

