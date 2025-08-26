Jesienny wypoczynek jest tańszy, zwłaszcza jeśli wybierze się coś z oferty zagranicznej. Ale i w kraju ceny posezonowe są zdecydowanie niższe od wakacyjnych szczytów.

Statystyki rezerwacyjne Travelplanet.pl pokazują, że wydłużanie sezonu letniego przesuwa się na październik, kiedy ceny spadają do poziomów czerwca. A sezon wakacji krajowych wydłuża się wyraźnie, zwłaszcza w górach, dzięki temu, że polskie Tatry odkrywają Węgrzy i Słowacy, a także Estończycy, Łotysze i Litwini.

Tygodniowy pobyt za granicą za 900 zł za osobę? To możliwe

Jak wynika z analizy platformy rezerwacyjnej eSky.pl tygodniowe wakacje zagraniczne z wylotem od 1 września i powrotem do 15 października 2025 można spędzić już za 900 zł. To cena pakietu dla 1 osoby i obejmuje loty, siedem noclegów (hotel min. 3 gwiazdki) oraz wyżywienie: śniadanie lub all inclusive. Do tego dochodzi niemal pewność, że będzie tam ciepło.

– Nasze analizy rynkowe jasno pokazują, że model urlopów poza szczytem sezonu to nie tylko trend, ale trwałe przesunięcie w preferencjach podróżnych. Obserwujemy wzrost liczby rezerwacji na wrzesień i październik o ponad 20 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Klienci są coraz bardziej świadomi, że mogą zyskać lepszy standard, płacąc mniej i unikając tłumów. Zarówno linie lotnicze, jak i hotele dążą do maksymalizacji obłożenia poza głównym sezonem, co przekłada się na bardziej elastyczne i atrakcyjne cenowo pakiety – mówi Jarosław Grabczak, szef działu produktu w eSky.pl