Ciepło, taniej i bez tłoku. Wakacje poza sezonem bardziej popularne

Słaba pogoda z drugiej połowy sierpnia spowodowała, że wielu Polaków, których nie ograniczają terminy wakacji szkolnych, zdecydowało się przełożyć urlop na wrzesień, a nawet październik.

Publikacja: 26.08.2025 14:01

Wakacje poza sezonem są duzo tańsze

Foto: Adobe Stock

Danuta Walewska

Jesienny wypoczynek jest tańszy, zwłaszcza jeśli wybierze się coś z oferty zagranicznej. Ale i w kraju ceny posezonowe są zdecydowanie niższe od wakacyjnych szczytów.

Tygodniowy pobyt za granicą za 900 zł za osobę? To możliwe

Jak wynika z analizy platformy rezerwacyjnej eSky.pl tygodniowe wakacje zagraniczne z wylotem od 1 września i powrotem do 15 października 2025 można spędzić już za 900 zł. To cena pakietu dla 1 osoby i obejmuje loty, siedem noclegów (hotel min. 3 gwiazdki) oraz wyżywienie: śniadanie lub all inclusive. Do tego dochodzi niemal pewność, że będzie tam ciepło.

– Nasze analizy rynkowe jasno pokazują, że model urlopów poza szczytem sezonu to nie tylko trend, ale trwałe przesunięcie w preferencjach podróżnych. Obserwujemy wzrost liczby rezerwacji na wrzesień i październik o ponad 20 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Klienci są coraz bardziej świadomi, że mogą zyskać lepszy standard, płacąc mniej i unikając tłumów. Zarówno linie lotnicze, jak i hotele dążą do maksymalizacji obłożenia poza głównym sezonem, co przekłada się na bardziej elastyczne i atrakcyjne cenowo pakiety – mówi Jarosław Grabczak, szef działu produktu w eSky.pl

Eksperci eSky sprawdzili, dokąd można polecieć we wrześniu lub pierwszej połowie października, ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na wyjazd z lotem i zakwaterowaniem w pakiecie oraz jakiej pogody można się spodziewać.

W Lloret de Mar na katalońskim Costa Brava tygodniowy pakiet lot+hotel ze śniadaniem można zarezerwować od 1,1 tys. zł. Na Majorce ceny tygodniowego pobytu (przelot, hotel i śniadanie) zaczynają się od 1,6 tys. zł, all inclusive od 2,1 tys. zł. W Grecji najtańsze oferty w tej samej formule znajdziemy w Chalkidiki i na Peloponezie (od 1,1 tys. zł). Wyspy Korfu, Kreta i Rodos będą nieco droższe, z pakietami od 1,2-1,5 tys. zł.

Na wybrzeżu chorwackim ceny tygodniowego pobytu z przelotem zaczynają się od 1,2 tys. zł, all inclusive od 1,9 tys. zł w Zadarze i na wyspie Pag, 2 tys. zł w Biogradzie na Moru i 2,4 tys. zł w Omišu. Dużo tańsze oferty, niż podczas wakacyjnego szczytu, znajdziemy także w Turcji, we Włoszech i na Malcie.

Wakacje poza sezonem. Krócej i chętniej w góry

We wrześniu 2025 w turystyce krajowej dominują krótsze, 3–4-dniowe wyjazdy. – Po sezonie wakacyjnym turyści chętnie wybierają góry – Karpacz, Szklarską Porębę czy Podhale – ale zainteresowaniem cieszą się też uzdrowiska: Polanica-Zdrój, Krynica czy Wysowa-Zdrój. Popularne są także mniejsze pensjonaty, apartamenty i domki. Nasze dane pokazują, że wrzesień to czas spokojniejszych, regeneracyjnych wyjazdów, który jednak stał się ważnym okresem dla branży noclegowej mimo zakończenia sezonu wakacyjnego. Co istotne, jest jeszcze dużo wolnych miejsc, co oznacza, że jest z czego wybierać. Ceny noclegów w niektórych miejscach są nawet o 20 proc. niższe w stosunku do wysokiego sezonu letniego – mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl.

Najtańsze zakwaterowanie np. w Poroninie, rozpoczyna się od 62 zł od osoby za dobę, podobnie jest w Karkonoszach. Średnia cena od osoby za dobę dla polskich gór to około 100 zł. Zresztą tyle samo, co nad morzem. Ale już wynajem domku dla 3 osób to wydatek ok. 400 zł za noc (czyli ok. 133 zł za osobę).

Na Podhalu biznes pomaga biznesowi

O brak gości poza wysokim sezonem nie martwią się także górale. – Wtedy zaczyna się u nas sezon spotkań biznesowych. To z myślą o takich wyjazdach zorganizowanych właściciele obiektów hotelowych przeznaczyli miejsce na sale konferencyjne. Bo na jesieni u nas to właśnie biznes – wskazuje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zaznacza, że „Podhale” ogranicza się w tej chwili już tylko do Zakopanego i Kościeliska.

To także czas przyjazdów Słowaków, Węgrów oraz Litwinów, Łotyszów i Estończyków, którzy pobyt w Polsce łączą z potężnymi zakupami. – Ceny polskie są atrakcyjne przede wszystkim dla przyjeżdżających z krajów bałtyckich. Ale i Słowacy ładują samochody pod dach, bo kupują u nas dosłownie wszystko: od garniturów po kafelki, słodycze i jabłka – dodaje Karol Wagner.

Kolejna grupa przyjeżdżających na Podhale, to polscy seniorzy, którzy świadomie odkładają wypoczynek na czas poza urlopowym szczytem. – Dla nich wyjazd w góry zawsze jest atrakcją, a liczy się i to, że jednak na jesieni ceny mocno spadają.

Źródło: rp.pl

Praca Kadry Urlopy Turystyka wakacje sezon letni

e-Wydanie