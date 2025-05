Formalne powiązania trwają mimo sankcji

Z doniesień wynika jednak, że rosyjskie spółki Knaufa nadal działają pod tą samą nazwą, marką i logo, a ich właścicielem wciąż jest niemiecka spółka-matka. To oznacza, że mimo zapewnień o przestrzeganiu sankcji, firma nadal jest formalnie obecna na rynku rosyjskim.

Knauf podkreśla, że działa „w ścisłej zgodzie z obowiązującymi sankcjami” i nie uczestniczy w obchodzeniu restrykcji. Materiały budowlane oferowane przez koncern – jak twierdzi firma – „nie są przeznaczone ani odpowiednie do produkcji lub utrzymywania systemów uzbrojenia”. Spółka nie ma też żadnych umów z rosyjskim Ministerstwem Obrony ani jego agendami.

Knauf nadal obecny w Rosji i na Ukrainie

Koncern był wielokrotnie krytykowany za brak decyzji o opuszczeniu Rosji mimo trwającej wojny. Choć już ponad rok temu ogłoszono zamiar wycofania się po ponad 30 latach działalności w Rosji, firma do dziś nie sfinalizowała tego procesu.

Knauf to globalny producent materiałów budowlanych działający w ok. 90 krajach. W 2022 roku jego przychody wyniosły ok. 15,4 mld euro. Firma prowadzi także działalność na Ukrainie – w Kijowie zatrudnia ok. 420 pracowników, a obecnie buduje dwa nowe zakłady na zachodzie kraju.