Arbitraż online rusza na podbój Europy

Ultima Ratio – internetowa platforma do rozstrzygania sporów gospodarczych, która już od pewnego czasu działa w Polsce przy Stowarzyszeniu Notariusz RP (SNRP) – rusza z ekspansją. Na pierwszy ogień idzie Słowacja. Platforma ma rozwiązywać zarówno lokalne, słowackie spory, jak i te międzynarodowe, między przedsiębiorcami z Polski i Słowacji. System wykorzysta do tego celu sztuczną inteligencję.

Platforma do rozstrzygania sporów gospodarczych. Jak to działa?

Ultima Ratio, działająca na polskim rynku od 2019 r., zrewolucjonizowała podejście do rozstrzygania sporów gospodarczych. Koncentrując się na pełnej cyfryzacji procesu, platforma może pochwalić się średnim czasem trwania postępowania wynoszącym zaledwie 22 dni. Dla porównania tradycyjne postępowania arbitrażowe w Polsce mogą trwać znacznie dłużej – średni czas rozstrzygnięcia sporu w sądzie arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej wynosi od kilku miesięcy do nawet roku. Sprawy na platformie toczą się całkowicie zdalnie, bez konieczności osobistego stawiennictwa. Platforma, która specjalizuje się w sporach między przedsiębiorcami, głównie o zapłatę, o wartościach od kilku do kilkuset tysięcy złotych, wykorzystywana jest m.in. przez firmy z branż pożyczkowej, budowlanej, e-commerce, a także IT czy logistycznej.

Teraz ten polski arbitraż online będzie dostępny dla Słowaków. Ale wesprze też polskich przedsiębiorców prowadzących działalność właśnie w tym kraju. Start-up podpisał właśnie umowę z Sądem Arbitrażowym Online w Bratysławie – na jej podstawie sąd ten rozpocznie działalność na platformie obok już funkcjonującego Elektronicznego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy SNRP w Warszawie. Jak twierdzą przedstawiciele Ultima Ratio, teraz zespół doświadczonych arbitrów gospodarczych ze Słowacji będzie rozpoznawał spory lokalne pomiędzy przedsiębiorcami słowackimi oraz międzynarodowe – pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i ze Słowacji. Robert Szczepanek, pomysłodawca i założyciel Ultima Ratio, podkreśla, że powstaje nowy, uniwersalny regulamin arbitrażowy, mający sprawić, że pozwanie kontrahenta ze Słowacji będzie dla polskiej firmy tak samo łatwe, jak pozwanie kontrahenta krajowego.

Wyjście start-upu do naszych południowych sąsiadów to dopiero pierwszy krok. W firmie mają bowiem ambitne plany ekspansji. Trwają już prace nad wdrożeniem platformy na rynkach holenderskim i ukraińskim.