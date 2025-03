W tym roku drogowcy zapewnią wzrost popytu na asfalt

W tym roku GDDKiA planuje przetargi za 13,5 mld zł na ponad 330 km nowych dróg. Do tego oczekiwana jest zwiększona aktywność firm budowlanych w zakresie już realizowanych inwestycji drogowych, gdyż do ruchu ma zostać oddanych ponad 400 km nowych dróg (w 2024 r. było to 156 km).

– Pozytywnie nastraja również fakt, iż GDDKiA zwiększyła poziom finansowania inwestycji z 17 mld zł w roku 2023 do prawie 19 mld zł w roku 2024 i 20 mld zł w roku 2025. Dodatkowo GDDKiA poinformowała, iż planuje utrzymać finansowanie inwestycji na poziomie 20 mld zł do roku 2030 – wylicza Marcin Opaliński, prezes Unimotu Bitumen, firmy kontrolowanej przez Unimot. Jego zdaniem to dobrą prognozę dla zużycia asfaltu w Polsce i planów sprzedaży Unimotu Bitumen.

Rynek asfaltu. Co z cenami

Mimo to przed producentami, sprzedawcami i odbiorcami asfaltów stoi wiele wyzwań. Pierwsze związane jest z tym, ile faktycznie kontraktów dotyczących infrastruktury drogowej zostanie zawartych i zrealizowanych. Dodatkowymi czynnikami pozostają: niepewność gospodarcza, inflacja i konflikt za wschodnią granicą.

O rosnącym zapotrzebowaniu na asfalty mówią też giełdowe spółki budowlane. – Obecnie Budimex bierze udział w wielu strategicznych projektach infrastrukturalnych w Polsce, co przekłada się na większe potrzeby w zakresie dostaw asfaltu. Ponadto rosnące inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci dróg krajowych, autostrad oraz dróg ekspresowych stanowią kluczowy czynnik wzrostu zapotrzebowania na produkty asfaltowe – informuje Michał Wrzosek, rzecznik prasowy Budimeksu.