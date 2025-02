Więcej fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej, ale o niższej wartości

Aktywność w zakresie transakcji private equity w naszym regionie również była ograniczona w 2024 roku. Wolumen transakcji wykupu systematycznie spadał od 2021 roku, a w 2024 roku ogłoszono 160 takich transakcji, co stanowi spadek o 2 proc. w porównaniu do roku 2023. Całkowita wartość wykupów podążała za zmiennym trendem, który utrzymywał się w regionie przez większą część ostatniej dekady. 160 wykupów ogłoszonych w 2024 roku miało łączną wartość 5,6 miliarda euro, co stanowi spadek o 18 proc. w porównaniu do roku 2023, jednak wartość ta jest znacznie wyższa od całkowitej wartości z 2022 roku (4,4 miliarda euro).

Gdzie dochodziło do największej liczby fuzji i przejęć w naszym regionie?

Polska, Austria i Rumunia były w 2024 roku liderami naszego regionu pod względem liczby fuzji i przejęć, co utrzymuje się jako trend od trzech lat. Jeśli chodzi o łączną wartość transakcji, na pierwszym miejscu znalazły się Węgry z transakcjami o łącznej wartości 6,5 miliarda euro, a następnie Polska (5,8 miliarda euro) i Austria (4,9 miliarda euro). Większość wartości transakcji Węgier pochodziła jednak z zaledwie dwóch dużych transakcji.

Czytaj więcej Gospodarka Polscy szefowie wierzą w rozwój krajowej gospodarki Ponad ośmiu na dziesięciu prezesów firm w Polsce optymistycznie ocenia gospodarczą przyszłość kraju. Z dużo mniejszym optymizmem oceniają jednak perspektyw wzrostu swoich firm.

Innowacyjne technologie oraz stabilne aktywa przemysłowe były najważniejszymi obszarami zainteresowania dla zagranicznych inwestorów w 2024 roku. Sektor technologii wygenerował największą liczbę transakcji, obejmując 216 transakcji (co stanowi 17 proc. całej aktywności), z czego prawie dwie trzecie (133) zostały przeprowadzone przez nabywców spoza regionu. Po technologii, drugim co do wielkości sektorem przyciągającym zagranicznych inwestorów była branża przemysłowa, która obejmowała 82 transakcje przeprowadzone przez nabywców spoza regionu.