Sankcje nałożono również na rosyjskie Siły Powietrzno-Kosmiczne, Siły Obrony przed Promieniowaniem, Bronią Chemiczną i Biologiczną, Fundację im. Achmata Kadyrowa, Rosyjską Kompanię Miedziową, obóz dziecięcy Artek, gdzie przetrzymywane są porwane ukraińskie dzieci, Dialog ANO i Instytut Rozwoju Internetu, które wspierają projekty propagandowe Kremla, w tym te dotyczące wojny na Ukrainie.

Ponadto Kanada objęła sankcjami 109 tankowców floty cieni, z których najstarszy ma 47 lat. Jak powiedział premier Kanady Justin Trudeau, nowe sankcje mają na celu „utrzymanie presji na Rosję”. Jak zauważył, na liście znajdują się osoby i organizacje „zapewniające wsparcie dla bazy wojskowo-przemysłowej Kremla”.

Dzień wcześniej Wielka Brytania i Australia wprowadziły największe od czasów wojny pakiety sankcji antyrosyjskich, a UE ogłosiła również 16. pakiet sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej.



W jaki sposób klan Putina bogaci się na wojnie

Włądimir Putin nie ma rodzeństwa w linii prostej, ani przyrodniego, ale ma wielu kuzynów i kuzynek. Nazywana siostrzenicą lub kuzynką Anna Ciwiliowa (rocznik 1972) z domu Putin, jest córką Jewgienija Putina, zmarłego w 2024 r. chirurga z prowincjonalnego Iwanowa – krewnego ojca Putina. Brat Ciwiliowej – Michaił Putin (ur. 1967) to jeden z tłustych kotów Gazpromu – jest tam wiceprezesem zarządu. Kuzynem Anny jest też biznesmen i bankier Igor Putin – prezes firmy inwestycyjnej Igor Putin Fund.

Wiceszefowa rosyjskiego resortu obrony jest lekarką - psychiatrą, pracowała w szpitalach psychiatrycznych Rosji. Pisarz Fiodor Dostojewski nazywał takie rosyjskie przybytki „domami umarłych” i do dziś to określenie pozostaje w Rosji w obiegu. Pierwszy mąż Ciwiliowej – Lew Łoginow też jest psychiatrą. Drugi mąż, od 2007 r. - Siergiej Ciwiliow (ur. 1961) w maju 2024 r. awansował na fotel ministra energetyki Rosji. Wcześniej był gubernatorem obwodu kemerowskiego – matecznika rosyjskiego górnictwa – Kuzbassu.

Sama wiceminister obrony jest właścicielką 70 proc. udziałów w grupie górniczej Kolmar. W Rosji pobieranie pensji urzędnika państwowego i prowadzenie biznesu jest dopuszczone prawem. Według dziennikarzy śledczych, zanim Władimir Putin doszedł do władzy, Anna i Siergiej Ciwiliowowie nie byli bogatymi ludźmi.

W 2012 roku przyjaciel Putina oligarcha Giennadij Timczenko sprzedał Ciwieliowym spółkę węglową Kolmar za symboliczną cenę. Zapewne nie był to altruistyczny gest. Następnie, według różnych szacunków, firma otrzymała od państwa, czyli z pieniędzy rosyjskich podatników ponad 11 mld rubli (dziś to 0,5 mld zł) bezzwrotnej pomocy finansowej. Według dziennikarzy Ciwiliowa jest nie tylko właścicielką dużego przedsiębiorstwa węglowego, ale także uczestniczy w zarządzaniu Kuzbassem „jako pełnoprawny właściciel”.

Według m.in. The Insider, 29 czerwca 2022 r., po inwazji Rosji na Ukrainę, Ciwieliowa i kierowana przez nią grupa Kolmar zostały umieszczone na brytyjskiej liście sankcyjnej. Trafił tam też jej mąż, wtedy gubernator.

Od grudnia 2023 r. Ciwiliowa z mężem są na sankcyjnej liście Unii, Szwajcarii oraz Ukrainy. Biały Dom dodał kuzynkę dyktatora do swoich list 30 października 2024 r. Figuruje tam jako „uczestniczka i beneficjentka tworzenia korupcyjnych źródeł dochodu dla Putina, jego rodziny i najbliższego otoczenia”. Została wpisana przez Fed na listę skorumpowanych urzędników i podżegaczy wojennych, z propozycją wprowadzenia wobec niej międzynarodowych sankcji.