Nie ma chętnych na legendarną polską fabrykę porcelany. Będzie sprzedana w częściach

- Chcemy pokazać polskiemu społeczeństwu, ale też polskim przedsiębiorcom, których jest ponad trzy miliony w naszym kraju, że potrafimy zorganizować w sposób absolutnie profesjonalny coś, co do tej pory nie udało nikomu - powiedział Rafał Brzoska, prezes InPostu, szef zespołu do spraw deregulacji, w TVN24. Według przedsiębiorcy „trudno by urzędnicy deregulowali sami siebie”.