Przypomnijmy, że pod koniec stycznia resorty cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji ogłosiły start programu, który ma zapobiec próbom wpływania na majowe wybory prezydenckie za pomocą dezinformacji w sieci. – Ochrona wyborów to nie tylko kwestia technicznych zabezpieczeń, ale także edukacji społeczeństwa. Ważne jest, aby każdy obywatel, kandydat czy członek komisji wyborczej miał pełną świadomość zagrożeń związanych z dezinformacją i próbami manipulacji – tłumaczył wówczas minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak.

ABW w ramach planu ochrony wyborów skupić ma się na poszukiwaniu podatności na cyberataki oraz zapewnieniu ochrony kluczowych aplikacji związanych z organizacją wyborów. Przeprowadzi również specjalistyczne szkolenia dla Krajowego Biura Wyborczego, w tym z zakresu technik socjotechnicznych, które mogą być wykorzystywane przez obce służby w celu zakłócenia procesu wyborczego.

Microsoft chce być lepszy niż Google. Ilu Polaków przeszkoli?

To już kolejne w ostatnich dniach spotkanie premiera Donalda Tuska z zarządami BigTechów. W czwartek rozmawiał on z Sundarem Pichaiem, prezesem Google. Koncern podpisał z Polskim Funduszem Rozwoju memorandum o współpracy, w ramach którego – jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Google zainwestuje nad Wisłą miliardy złotych. Gigant zobowiązał się również, iż w ciągu pięciu lat przeszkoli z zakresu nowoczesnych narzędzi cyfrowych, w tym z AI, milion Polaków. Na ten cel przeznaczy 5 mln dol.

Czytaj więcej Biznes Google zapowiada wielkie projekty w Polsce Prezes technologicznego giganta Sundar Pichai podpisał z premierem Donaldem Tuskiem umowę w sprawie zawarcia strategicznego partnerstwa na rzecz przyspieszenia użycia sztucznej inteligencji.

Również Microsoft deklaruje, że chce „zapewnić polskim pracownikom odpowiednie umiejętności”. Potentat też przeszkoli milion Polaków – ale zrobi to do końca br. Chodzić ma głównie o informatyków, nauczycieli i wykładowców, a także menedżerów. Ich nowe umiejętności miałyby przyspieszyć transformację cyfrową w naszym kraju. Inicjatywa Microsoftu główny nacisk kładzie na AI i cyberbezpieczeństwo. W koncernie zaznaczają, że jest to już kolejna tego rodzaju inicjatywa firmy. Wcześniej, w latach 2020-2023, przeszkolono już 430 tys. osób. Dodatkowo Microsoft dostarcza bezpłatnie lub po obniżonych cenach swoje oprogramowanie do polskich instytucji edukacyjnych, bibliotek, muzeów, czy organizacji non-profit. W ciągu ostatniego roku zaangażowanie to przekroczyło w Polsce wartość 80 mln dol.