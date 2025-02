Obawy firm wcale się nie zmniejszają i zmiana tej sytuacji będzie dla rządu wyzwaniem. Tym bardziej że to właśnie małych i mikrofirm w Polsce jest zdecydowanie najwięcej. – Widać, że polskie firmy obawiają się głównie zmian rynkowych, które przełożą się na ich wyższe koszty działalności, takie jak energia, usługi zewnętrzne czy zatrudnienie. Co jednak bardzo ważne, nie widać obaw o spadek popytu na produkowane dobra i usługi. Świadczy to o wierze w utrzymanie się dobrej koniunktury, a optymistyczne nastawienie zachęca do inwestowania – mówi prof. Jacek Tomkiewicz, dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego.

– To, że przedsiębiorcy nie wskazują na zagrożenie dodatkowymi regulacjami i związaną z tym biurokracją, może świadczyć, że obciążenia biurokratyczne nie są zasadniczym problemem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oczywiście nie zmienia to faktu, że rzetelny przegląd regulacji pod kątem ich uciążliwości dla biznesu jest potrzebny. Nie można mieć jednak złudzeń, że zespół prezesa Brzoski dokona tutaj zasadniczych zmian na lepsze – dodaje, podkreślając, że podobne próby (np. ustawa o swobodzie gospodarczej z 2004 roku czy tzw. zespół Palikota) były już wielokrotnie podejmowane z niewielkim skutkiem, ale współpraca między biznesem a administracją jest zawsze wskazana.